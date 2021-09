Automobilausstellung in Bayern : Wird die IAA zur Krawall-Bühne Linksextremer?

Als Ende Mai im Zusammenhang mit einem Anschlag auf die Stromversorgung im Münchner Osten die Rede davon war, dass ihn womöglich Linksextremisten verübt haben, mag mancher überrascht gewesen sein, dass es in Bayern überhaupt eine nennenswerte linksextremistische Szene gibt.

Timo Frasch Politischer Korrespondent in München.



Jedes Jahr findet in München die Sicherheitskonferenz statt – aus linker Sicht eigentlich ein guter Anlass für Proteste und Krawalle. Dass die in der jüngeren Vergangenheit weitgehend ausgeblieben sind, hängt auch damit zusammen, dass die Konferenz jedes Jahr nach einem ähnlichen Muster abläuft, in einem einzigen Hotel stattfindet und dass die Polizei einen routinierten Umgang mit maximaler Absicherung und Abschreckung gefunden hat.