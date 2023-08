In NRW ist abermals ein rechtsextremer Polizeichat aufgeflogen. Anders als bei ähnlichen Fällen in der Vergangenheit könnte es deutliche Konsequenzen geben. Denn bei den Verdächtigen handelt es sich um Beamte auf Probe.

Schlag auf Schlag ging es am Mittwochmorgen für fünf junge Polizeibeamte in Nordrhein-Westfalen. Erst ließ die Staatsanwaltschaft Essen die Arbeits- und Privaträume der am Polizeipräsidium Recklinghausen und in den Polizeibehörden Kleve und Borken eingesetzten Beamten durchsuchen. Dann wurde vier Beamten das Führen der Dienstgeschäfte verboten; der in Kleve tätige Polizist wurde intern versetzt.

Anlass für das harte Durchgreifen waren Chats, in denen die Beamten im Alter zwischen 22 und 25 Jahren während ihrer Ausbildungszeit Nazi-Symbole sowie „diskriminierende und menschenverachtende Inhalte“ ausgetauscht haben sollen. Auf den Handys von zwei Verdächtigen fanden die Ermittler zudem ein Video mit mutmaßlich kinderpornografischem Inhalt.

Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU), sonst ein Freund markiger Worte, äußert sich auffallend vorsichtig. Die beamtenrecht­lichen Maßnahmen seien „im Augenblick die richtige Konsequenz“. Der Polizeiberuf erfordere ein besonders hohes Maß an Vertrauen, Achtung und Integrität. „Junge Beamte müssen genau wie ältere ohne jeden Zweifel für Recht, Gesetz und die Werte unseres Grundgesetzes eintreten. Wer Chatinhalte verbreitet wie sie nun im Raume stehen, lässt allerdings Zweifel an seiner charakterlichen Eignung aufkommen.“ Doch gelte bis zum Abschluss des Verfahrens die Unschuldsvermutung.

„Schande für die Polizei“

Reuls Vorsicht hat mit Erfahrungen im Fall von Chat-Gruppen zu tun, die vor gut drei Jahren im Polizeipräsidium Essen aufgeflogen waren. Zeitweilig wurde dort gegen 30 Beamte ermittelt, die in einer Dienstgruppe in Mülheim tätig waren. Jahrelang tauschten die überwiegend männlichen Polizisten in internen Chats Hitler-Bilder aus oder schickten sich Darstellungen eines Flüchtlings in einer Gaskammer zu.

Reul sprach damals von einer „Schande für die Polizei“ und versicherte, dass seine gegenüber Kriminellen verkündete Null-Toleranz-Strategie auch nach innen gelte. Er ließ die Dienstgruppe in Mülheim auflösen und setzte einen Sonderbeauftragten im Kampf gegen Rechtsextremismus in der Polizei ein. Vor allem aber wurden alle Verdächtigen umgehend suspendiert. Doch wenig später hob ein Gericht mehrere Entfernungen aus dem Dienst wieder auf.

Nicht nur dienst-, sondern auch strafrechtlich war die Sache schwer zu fassen. Nach intensiven Ermittlungen kam die Staatsanwaltschaft Duisburg zum Ergebnis, dass gegen keinen der von ihr geführten 26 Beschuldigten Anklage erhoben werden kann. So rassistisch, rechtsextremistisch oder fremdenfeindlich die Posts auch waren – weil die Äußerungen in geschlossenen Chat-Gruppen von zumeist schon seit langem miteinander bekannten Beamten getätigt wurden, kommt nach überwiegender Rechtsauffassung ein Prozess wegen Volksverhetzung nicht in Betracht. Denn der Straftatbestand der Volksverhetzung setzt das Merkmal der Öffentlichkeit voraus. Das heißt: Auf der Straße den Hitlergruß zu zeigen ist strafbar, einschlägige Chatnachrichten und Posts sind es aber nicht unbedingt – jedenfalls nicht, solange sie lediglich in einer überschaubaren Gruppe geteilt werden.

Entfernung aus dem Polizeidienst droht

Für die Duisburger Staatsanwaltschaft folgte daraus im Umkehrschluss: Schon wer eine einschlägige Chatnachricht zur Weiterverbreitung über die eingeschworene Gruppe hinaus empfiehlt, macht sich strafbar. Vier der Mülheimer Polizisten erhielten Strafbefehle zwischen 3000 und 4000 Euro, weil sie eine Nachricht mit der Aufforderung zum Weiterleiten versehen hatten. Dienstrechtlich blieb der Fall bisher weitgehend ohne Konsequenzen. Zwei Beamte sind nur deshalb nicht mehr bei der Polizei, weil sie selbst um Entlassung baten. Aus dem Dienst entfernt werden konnte keiner.

Die Beamten aus Recklinghausen, Borken und Kleve müssen damit rechnen, dass die Sache für sie nicht so glimpflich ausgeht. Waren die Verdächtigen in der Causa Mülheim überwiegend Beamte auf Lebenszeit, die sich schon seit Jahren in der Polizei bewährt hatten, handelt es sich bei den Polizisten im aktuellen Fall um Beamte auf Probe. Ebenso wie Kommissaranwärter können sie auch bei nicht strafrechtlich relevantem Fehlverhalten relativ einfach aus dem Dienst entfernt werden. Erst am 25. Juli hat das Verwaltungsgericht Düsseldorf das mit zwei Urteilen bekräftigt.

Einem 21 Jahre alten Anwärter wurden fremdenfeindliche und antisemitische Chatnachrichten zum Verhängnis, die er vor Eintritt in den Polizeidienst verbreitet hatte. Ebenfalls als ungeeignet stufte das Gericht einen 26 Jahre alten Kommissaranwärter beim Polizeipräsidium Düsseldorf ein, der in einem Chat Ausländer herabgewürdigt und Bilddateien mit Hitler-Bezug verschickt hatte. Indem der junge Mann „zur Verharmlosung des nationalsozialistischen Unrechtsregimes beigetragen hat, hat er eine tiefgreifende Charakterschwäche dokumentiert“, so das Gericht. „Zutreffend ist auch die Einschätzung des Polizeipräsidiums, die fremdenfeindliche Äußerung – die der Kläger als saloppen Umgangston unter Freunden bagatellisiert –, stelle seine charakterliche Eignung für den Polizeidienst in Frage.“