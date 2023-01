Debatte um Lützerath-Einsatz : „Die Anwendung von Gewalt liegt im Auftrag der Polizei“

Schlagstockeinsatz in Lützerath: In der Ausbildung lernten Polizisten ihn so einzusetzen, dass keine schwerwiegenden Verletzungen entstehen, sagt Hackenbroch. Bild: EPA

Frau Hackenbroch, nach der Räumung von Lützerath wird über Polizeigewalt diskutiert. Was ist das eigentlich?

Helene Bubrowski Politische Korrespondentin in Berlin.



Die Polizei hat das Gewaltmonopol inne, das heißt, die Anwendung von Gewalt liegt in Teilen sogar im Auftrag der Polizei. Gewalt darf natürlich nur unter bestimmten Voraussetzungen angewendet werden, dann sprechen wir vom unmittelbaren Zwang. Die Voraussetzungen für die Anwendung unmittelbaren Zwangs sind im Gesetz festgehalten. Darüber hinaus ist immer der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beachten, das heißt, das Mittel muss im Verhältnis zum Ziel stehen. Wenn das gegeben ist, ist Polizeigewalt rechtmäßig.

Können Sie eine konkrete Situation beschreiben, in der der Einsatz von Schlagstöcken rechtmäßig ist?

Da eignen sich die Vorgänge in Lützerath gut: Eine große Personengruppe hatte sich aus der angemeldeten Demonstration gelöst und war in Richtung der umzäunten Ortslage gelaufen. Die wurde von Polizeiketten geschützt. Die Polizistinnen und Polizisten mussten dafür sorgen, dass diese Absperrung nicht durchbrochen wird, denn ihr Auftrag war, das Gelände zu schützen und dafür zu sorgen, dass da keine Zivilisten eindringen. Wenn Sie sich vorstellen: Ich stehe da mit 60 Kilo, und da kommt eine Gruppe von Menschen auf mich zugerannt, da werde ich ja umgerannt. Deshalb hat die Polizei die Möglichkeit, durch Androhen oder Ziehen des Schlagstocks ein Durchbrechen der Barrikade zu verhindern.

Auch Schläge auf den Kopf?

Gezielte Schläge auf den Kopf sind sicherlich nicht verhältnismäßig. In der Ausbildung lernt man Techniken, den Schlagstock so einzusetzen, dass keine schwerwiegenden Verletzungen entstehen.

Was passiert, wenn Polizisten härter zuschlagen als nötig?

Bei überschießender Polizeigewalt werden natürlich Ermittlungen geführt, das wäre Körperverletzung im Amt. Üblicherweise ist es so, dass das nicht die eigene Dienststelle, sondern eine neutrale Dienststelle übernimmt.

Bilder wie jetzt in Lützerath schaden dem Ansehen der Polizei. Lassen sie sich vermeiden?

Das Problem ist ja, dass häufig nur ein kleiner Ausschnitt gezeigt wird, also der Schlagstockeinsatz, aber nicht was davor geschah. Die Polizei bemüht sich sehr intensiv um Deeskalation. Im Vorfeld, oft schon Wochen oder sogar Monate vor einem Einsatz, wird mit den Verantwortlichen der Demonstration gesprochen: Da werden die Polizeitaktik und der polizeiliche Auftrag erklärt, da werden auch die Konsequenzen klargemacht, wenn Demonstranten versuchen, die Absperrungen zu durchbrechen. Die Polizei gestaltet das maximal transparent, auch während der Maßnahmen gibt es begleitende Öffentlichkeitsarbeit. Wenn aber auf der anderen Seite keine Bereitschaft besteht, sich an die Regeln zu halten, dann bleibt der Polizei nichts anderes übrig, als unmittelbaren Zwang anzuwenden.

In Lützerath wurden hundert Beamte verletzt. Sie sind selbst Beamtin, haben Sie manchmal Angst?

Ich persönlich bin noch nie in einer kritischen Einsatzsituation gewesen, was aber auch daran liegen dürfte, dass wir schon aufgrund der Aufgaben des BKA als Kriminalpolizei des Bundes seltener in solche Situationen kommen. Polizistinnen und Polizisten sind zwar dazu ausgebildet, Gewalt einzusetzen und auszuhalten. Aber es ist utopisch zu glauben, dass Gewalterfahrung spurlos an den Kolleginnen und Kollegen vorübergeht und sie unbelastet in den nächsten Einsatz gehen. In Lützerath wurde massive Gewalt gegen die Polizei eingesetzt. Das hat auch Auswirkungen auf die Einstellung gegenüber den Aktivisten. Das muss aufgefangen werden durch die Organisation, durch Supervision und Betreuung.

Was halten Sie von der Kennzeichnungspflicht für Polizisten?

Ich halte das für sinnvoll. Wenn eine Hundertschaft im Einsatz ist, ist für die Bürgerinnen und Bürger ja überhaupt nicht nachvollziehbar, wer da eigentlich agiert. Mit der Kennzeichnung holt man die Kolleginnen und Kollegen aus der Anonymität heraus. So kann man das Vertrauen in die Polizei stärken. Denn das Signal ist doch: Wir haben nichts zu verbergen, wir wollen überprüfbar sein, wir vertrauen unseren Kolleginnen und Kollegen, dass sie sich rechtmäßig verhalten.

Den Einwand, dass die Polizei unter Generalverdacht gestellt wird, teilen Sie nicht?

Wenn man als Institution ein Gewaltmonopol innehat, muss man sich Überprüfungen stellen und sie auch aushalten. Das ist kein Generalverdacht. Im Gegenteil: Das tut unseren Behörden gut, wir müssen uns an unserem Anspruch messen lassen.