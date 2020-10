Köln : Polizei entdeckt möglichen Sprengsatz in Zug

Im Kölner Stadtteil Deutz ist in einer abgestellten Regionalbahn ein verdächtiger Gegenstand gefunden worden. Fachleute des nordrhein-westfälischen Landeskriminalamts prüfen derzeit, ob es sich um einen Sprengsatz handelt. Die Ermittlungen gehen in alle Richtungen.

Nach Angaben der Kölner Polizei hatte eine Reinigungskraft den verdächtigen Gegenstand am Freitagabend in einem auf einem Abstellgleis stehenden Triebwagen gefunden. Gegen drei Uhr am Samstagmorgen entschärften Spezialisten der Bundespolizei den verdächtigen Gegenstand, der mit Nägeln, Schrauben und Schwarzpulver gefüllt war. Ob er auch hätte explodieren können, stand am Nachmittag noch nicht fest. Ein Sprecher der Polizei sagte der Deutschen Presse-Agentur, es sei daher voreilig, von einer Bombe zu sprechen.

Der Gegenstand wurde in einem Zug am Bahnhof Köln-Deutzerfeld gefunden. Dabei handelt es sich um einen reinen Betriebsbahnhof, an dem keine Fahrgäste ein- oder aussteigen. Das Areal wird derzeit noch nach möglichen weiteren verdächtigen Gegenständen durchsucht.