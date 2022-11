Polizei-Einsatz in Essen : Vier Schüsse auf Rabbinerhaus

Einsatzkräfte der Polizei stehen am Rabbinerhaus bei der Alten Synagoge in Essen, nachdem dort Einschusslöcher entdeckt worden waren. Bild: dpa

Auf das Rabbinerhaus bei der Alten Synagoge in Essen sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Schüsse abgegeben worden. Wie die Polizei mitteilte, wurden in der Tür des Rabbinerhauses nach Zeugenhinweisen Einschusslöcher festgestellt. Es bestehe keine Gefahr mehr, niemand sei verletzt worden, so eine Sprecherin des Polizeipräsidiums.

Reiner Burger Politischer Korrespondent in Nordrhein-Westfalen. Folgen Ich folge



Es sei ein Sprengstoffspürhund im Einsatz, und eine Ermittlungskommission sei eingesetzt worden. Wie die F.A.Z. aus Sicherheitskreisen erfuhr, gab ein bisher unbekannter Täter die Schüsse gegen 23.40 Uhr ab. Insgesamt vier Einschusslöcher wurden festgestellt.

Die Tat soll von Überwachungskameras aufgezeichnet worden sein. Auf den Bildern sei ein männlicher Schütze zu sehen, nach dem nun gefahndet wird. Der nordrhein-westfälische Innenminister fuhr am Freitagvormittag zum Tatort, um mit Gemeindemitgliedern und Ermittlern zu sprechen.