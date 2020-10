Großeinsatz mit 400 Beamten : Polizei beschlagnahmt Wehrmachtsuniformen und Waffen

Schärfere Corona-Regeln : „In der Eifel kontrolliert der Nachbar immer mit“

Kaum irgendwo in Deutschland ist der Anteil der Corona-Infizierten so hoch wie in der Eifel. Michael Billen ist Beigeordneter des Kreises Bitburg-Prüm. Er erklärt, wie sich so viele anstecken konnten und was die Verwaltung dagegen unternimmt.