Nach dem Freispruch des früheren Inspekteurs der baden-württembergischen Landespolizei, Andreas R., vom Vorwurf der sexuellen Nötigung aus Mangel an Beweisen hoffen die Nebenklagevertreter auf ein neues Ermittlungsverfahren der Stuttgarter Staatsanwaltschaft. „Nach unserer Auffassung gibt es Hinweise dafür, dass der jetzt freigesprochene Verdächtige seine Dienstpflichten verletzt hat und der Tatbestand der Bestechlichkeit erfüllt sein könnte“, sagt Holger Rohne, der Anwalt der Polizistin, die mit ihren Aussagen über die angebliche sexuelle Nötigung das erste Strafverfahren ins Rollen gebracht hatte.

Rohnes Aussage bezieht sich auf einen Videomitschnitt eines Gesprächs zwischen dem ehemaligen Inspekteur der Polizei (IdP) und der Polizistin. Darin soll der ranghöchste Polizist der Polizistin, die sich damals in einem Bewerbungsverfahren für den höheren Dienst befand, gute Karrierechancen in Aussicht gestellt haben, sofern sie die sexuelle Beziehung mit ihm fortsetze.

Das Videogespräch fand drei Tage nach der angeblichen sexuellen Nötigung vor einer Fußballerkneipe statt. Das Videogespräch war nicht Bestandteil der Anklage, weil es illegal aufgezeichnet worden war. In einem erfolglosen Klageerzwingsverfahren der Nebenklagevertreter hat das Oberlandesgericht Stuttgart die Äußerungen R.s aber als strafbar ein­gestuft. „Der Beschluss ist ein deut­licher Appell an die Staats­anwaltschaft, eine weitere Anklage zu prüfen“, sagte Rohne der F.A.Z.

Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und drei Monaten verlangt; nach dem am Freitag ergangenen Urteil kündigte sie Revision an. Die möglicherweise parteipolitisch motivierte Personalpolitik in der baden-württembergischen Polizei untersucht weiterhin ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss.

Bislang bestätigten viele Zeugen die These, dass die Führung des baden-württembergischen Innenministeriums die Berufung R.s zum stellvertretenden LKA-Chef und zum IdP gegen erhebliche Bedenken innerhalb der Polizeiführung durchsetzte.