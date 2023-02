Beim politischen Aschermittwoch zieht CSU-Chef Markus Söder über die Bundesregierung her. Für die Grünen erledigt das Ricarda Lang in Landshut gleich selbst.

Der CSU-Vorsitzende Markus Söder hat auf dem politischen Aschermittwoch in Passau schwere verbale Geschütze gegen die Ampel-Koalition in Berlin aufgefahren. „Dies ist die schlechteste Bundesregierung, die Deutschland je hatte“, sagte Söder unter dem tosenden Applaus von rund 4000 Parteianhängern. „Alle reden von Zeitenwende, aber bisher ist es nur eine Zeitlupe.“

Die frühere Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) sei „eine Blamage für Deutschland“ gewesen. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) sei wegen unbedachter Äußerungen sogar zu einem Sicherheitsrisiko geworden.

Seine eigene Partei schwor er auf einen engagierten Landtagswahlkampf ein. „Das wird ein Marathon mit Volldampf“, sagte Söder in seiner Rede beim politischen Aschermittwoch in Passau. Die Ausgangslage sei besser als 2018 und viel besser als nach der Bundestagswahl 2021. Da sei die Partei in einer „Delle“, in einer „Depression“ gewesen. Nun seien die CSU wieder im Aufwärtstrend und die Opposition verunsichert. „Die Umfragen sind wieder stabil, die Tendenz geht nach oben“, sagte Söder. In Bayern wird am 8. Oktober ein neuer Landtag gewählt. Alle aktuellen Umfragen sehen gute Chancen, dass die CSU ihre derzeitige Regierungskoalition mit den Freien Wählern fortsetzen kann.

Lang teilt gegen Söder und Wissing aus

Auf dem politischen Aschermittwoch der Grünen in Landshut verteidigte deren Bundesvorsitzende Ricarda Lang zunächst die Energiewendepolitik ihrer Partei. „Ich will nie wieder hören, dass wir im Moment das Scheitern von grüner Energiepolitik erleben“, sagte Lang, „das genaue Gegenteil ist der Fall: Wir haben im letzten Jahr das fulminante Scheitern der fossilen Politik der großen Koalition erlebt.“

Lang kritisierte dagegen Söder (CSU) wegen dessen Energiepolitik. Es sei ihr nicht egal, dass hier in den vergangenen Jahren der Ausbau der Windkraft verschlafen und das Potential Bayerns nicht genutzt worden sei. „Was mir nicht egal ist, ist, dass so Markus Söder den Wohlstand Bayerns und damit auch den Wohlstand Deutschlands gefährdet“, sagte Lang, die der Landesregierung „Rechentricks“ bei den Zahlen zum Ausbau erneuerbaren Energien vorwarf.

Zugleich kritisierte Lang aber auch den Ampel-Partner FDP in der Verkehrspolitik. Ohne die FDP oder deren Bundesverkehrsminister Volker Wissing direkt beim Namen zu nennen, forderte sie, endlich Ja zu sagen zu mehr Regionalisierungsmitteln und mehr Mobilität auf dem Land sowie zum Abbau umweltschädlicher Subventionen wie dem Dienstwagenprivileg. „Und wenn Ihr mich fragt, auch endlich Ja zu einem Tempolimit auf deutschen Autobahnen.“

Auch auf den Haushaltsstreit in der Ampel-Koalition ging Lang indirekt ein. Sie unterstrich: „Die Kindergrundsicherung ist für mich das sozialpolitische Projekt dieser Bundesregierung. Und wir sagen klar, den Kampf gegen Kinderarmut, den gibt es nicht zum Nulltarif. Aber das muss es uns verdammt nochmal wert sein.“ Für die Kindergrundsicherung, die im Koalitionsvertrag vereinbart ist, für die aber noch kein Gesetzentwurf vorliegt, ist in den Etatplanungen bisher kein Geld vorgesehen.

„Söder ist ein Ego-Shooter“

Der SPD-Landesvorsitzende Florian von Brunn warf Söder Selbstdarstellertum statt zukunftsgerichteter Politik vor. Der bayerische Ministerpräsident sei ein „Ego-Shooter“ und selten im Landtag und mache dafür lieber Selfies für die sozialen Medien, sagte der Spitzenkandidat der Sozialdemokraten für die Landtagswahl im Herbst beim politischen Aschermittwoch der SPD in Vilshofen. „Man kann sich vor Selfie-Söder auf Facebook und Instagram gar nicht mehr retten“, so von Brunn. Im Saal hatte die SPD ein großes Transparent „#MachenStattSödern“ aufgehängt.

Auch von Brunn warf Söder besonders ein Versagen in der Energiepolitik vor. Früher sei Bayern in diesem Bereich an der Spitze gewesen, heute hänge der Freistaat „am Tropf der anderen Bundesländer“ und müsse seit Jahren Energie importieren. Das nur etwa halb so große Flächenland Brandenburg habe bereits drei Mal so viele Windräder. In Brandenburg seien im vergangenen Jahr nochmals fast 100 neue Windkraftanlagen gebaut worden, in Bayern seien es gerade einmal 14 gewesen. „Dafür wie der Söder seine Backen immer aufbläst, ist diese Bilanz schon ein arg dünnes Lüftchen“, sagte von Brunn.

Die Co-Vorsitzende der Linken, Janine Wissler, rief beim politischen Aschermittwoch in Passau zu Verhandlungen im russischen Krieg gegen die Ukraine auf. Zugleich sprach sie sich gegen die Lieferung schwerer Waffen aus. Es müsse alles getan werden, um zu vermeiden, dass die NATO Kriegspartei werde. „Das wäre doch wirklich die Rutschbahn in einen ganz großen Krieg.“ Die Linken-Vorsitzende wandte sich gegen die Forderung von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD), den Verteidigungsetat deutlich zu erhöhen. „Und jetzt fordert der neue Verteidigungsminister Pistorius - manchmal denkt man, Pistolius wäre langsam treffender - jetzt fordert er noch mehr Geld für die Rüstung“, sagte Wissler. Dieses Geld werde dringend für „andere zentrale Fragen“ gebraucht.

Pause wegen des Angriffs auf die Ukraine

Nach einer Pause im vergangenen Jahr wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine hatten die Parteien in diesem Jahr wieder zum traditionellen Politischen Aschermittwoch eingeladen. In Passau tagen an diesem Mittwoch die CSU mit Söder als Hauptredner sowie „Die Linke“ mit ihrer Vorsitzenden Janine Wissler. Die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang spricht gleichzeitig in Landshut. SPD-Anhänger treffen sich in Vilshofen, um ihren Landesvorsitzenden Florian von Brunn zu hören.

Die FDP trifft sich in Dingolfing, hier spricht der Bundesvorsitzende Christian Lindner. Bei der AfD in Osterhofen spricht der Landesvorsitzende Stephan Protschka. 2022 war der Politische Aschermittwoch kurzfristig abgesagt worden, weil wenige Tage zuvor der russische Angriffskrieg in der Ukraine begonnen hatte.