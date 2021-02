Politischer Aschermittwoch : Mit warmen Worten und feinen Spitzen

Vieles war diesmal anders beim politischen Aschermittwoch der CSU: Statt der „gefühlten 10.000 Gäste“ (Generalsekretär Markus Blume) in der Passauer Dreiländerhalle verloren sich dort nur ein paar Parteileute, voran die Führung, um auf digitalem Weg zu versuchen, dem gefühlten Gefühl so nahe wie möglich zu kommen. Parteichef Markus Söder sprach von keiner Bühne, sondern aus einer Art Bauernstube, die wohlige Erinnerungen an Inszenierungen des Komödienstadels aufkommen ließ. Und zum ersten Mal überhaupt durfte ein CDU-Vorsitzender, Armin Laschet, eine Rede beim „politischen Hochamt“ der Schwesterpartei halten.

Letzteres, um gleich damit zu beginnen, war nach den jüngsten Einlassungen Laschets beim CDU-Wirtschaftsrat von Baden-Württemberg nicht ohne Brisanz: Man könne „nicht immer neue Grenzwerte erfinden, um zu verhindern, dass Leben wieder stattfindet“, hatte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident mit Bezug auf die Pandemie-Bekämpfung gesagt. Populär sei, glaube er, „immer noch die Haltung: alles verbieten, streng sein, die Bürger behandeln wie unmündige Kinder“.

Im „Heute-Journal“ am Dienstagabend würzte Laschet ein wenig nach und kritisierte diejenigen, die Inzidenzwerte von null oder zehn anstrebten. Man fragte sich: Wer außer Markus Söder sollte damit gemeint gewesen sein, schließlich hatte dieser sich zuletzt als Anhänger der „No-Covid-Strategie“ zu erkennen gegeben – und deren Verfechter streben ja eine Inzidenz von zehn an.

Laschet spricht beim „Olymp des politischen Lebens“

Am Aschermittwoch jedoch zeigte sich Laschet gänzlich unbeeindruckt von seinen eigenen Aussagen. Das war schlau. Statt sich auf Nickligkeiten über die Corona-Politik einzulassen, bestätigte er die CSU komplett in ihrer Autosuggestion, wonach einem frischgebackenen CDU-Chef gar nichts Besseres passieren könne, als ein paar Minuten Redezeit bei ihrem politischen Aschermittwoch zu bekommen.

Laschet sprach vom „Olymp des politischen Lebens“, einem „Heiligtum“, das er nun, wenn auch nur digital, „feuertrunken“ betrete. Einzig das von ihm geprägte Wort „Modernisierungsjahrzehnt“ erinnerte daran, dass der Olymp, den er eigentlich besteigen will, doch eher nicht die Passauer Dreiländerhalle, sondern das Kanzleramt in Berlin sein dürfte.

So viel Ehrerbietung durch den CDU-Chef beschied Gastgeber Söder durchaus freundschaftlich und diskreter in der Kritik, als sich das eigentlich für einen politischen Aschermittwoch schickt. So wies er, dem auch gewisse Ambitionen aufs Kanzleramt nachgesagt werden, darauf hin, dass man bei der Bundestagswahl auf die Stimmen der Merkel-Wähler nur zählen könne, wenn man in der Pandemie die Politik der Kanzlerin nicht konterkariere; ebendiesem Verdacht hatte Laschet sich zuletzt ausgesetzt.

Söder beharrte auch auf der Bedeutung der Inzidenzzahlen. Während der CDU-Vorsitzende gegenüber dem Wirtschaftsrat gesagt hatte, „wir können unser ganzes Leben nicht nur an Inzidenzwerten abmessen“, hob nun Söder hervor: Es sei die Inzidenz, die über mögliche Öffnungen bestimme, nicht ein Datum, das man politisch festsetze.

Söder verteidigte also seinen Kurs in der Pandemie: Mit den Maßnahmen der vergangenen Wochen seien nach Angaben des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit mehr als 1000 Menschenleben gerettet worden. Zugleich war er bemüht, Zuversicht zu verbreiten. Womöglich könne von Mitte März an der Einzelhandel öffnen. Was Ostern betrifft, wollte Söder keine Prognosen abgeben, also auch keine düsteren wie sein sächsischer Amtskollege Michael Kretschmer.