Wie die Ampel an politischer Bildung sparen will

Kürzung bei Bundeszentrale : Wie die Ampel an politischer Bildung sparen will

In einem Seminar in Bad Honnef arbeitet eine Schülervertretung an einem Tag im August mit Seminarleiter Loschnig an einer Projektplanung Bild: Marcus Simaitis

In den Gängen der Bundeszentrale für politische Bildung kündigt sich der Umzug schon an. Ausgemistete Drucksachen stapeln sich in einem Rollcontainer, der im Flur des Fachbereichs Print geparkt ist. Hier entstehen unter anderem die rot-weißen Taschenbücher der Schriftenreihe und die gelben Heftchen „Aus Politik und Zeitgeschichte“.

Tobias Schrörs Politikredakteur. Folgen Ich folge



Die Behörde ist mit den Jahren so gewachsen, dass es in Bonn zwei Dienststellen gibt, aus denen im Dezember eine werden soll. Die Bonner Mitarbeiter ziehen in Büroetagen am Neuen Kanzlerplatz, um dort in Zeiten grassierender Verschwörungsmythen und extremistischer Ansichten ihren Auftrag zu erfüllen: das Verständnis für politische Sachverhalte fördern, demokratisches Bewusstsein festigen und politische Mitarbeit stärken. So steht es im entsprechenden Erlass des Bundesinnenministeriums aus dem Jahr 2001.

Doch ausgerechnet jetzt will das Ministerium, das inzwischen von Nancy Faeser (SPD) geführt wird, die Mittel der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) für das nächste Jahr um zwanzig Millionen Euro kürzen. Nicht nur Parlamentarier aus der Region wie der Bundestagsabgeordnete Norbert Röttgen (CDU) und die Bonner Landtagsabgeordnete Franziska Müller-Rech (FDP) kritisieren das.

Budget zuletzt kontinuierlich gewachsen

Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken sagte am Wochenende in der ARD: „Das tut natürlich weh.“ Die SPD werde „ganz stark drauf achten, dass genau diese Themen nicht rasiert werden“. Sie setze darauf, dass sich die Kürzungen im parlamentarischen Verfahren noch abwenden ließen.

Zuletzt lief es gut für die Behörde. In den vergangenen zehn Jahren ist das Budget kontinuierlich gewachsen, von 39,3 Millionen Euro im Jahr 2013 auf 96 Millionen in diesem Jahr. Im Jahr 2024 soll das Budget auf 76 Millionen Euro gekürzt werden. Auch die Zahl der Mitarbeiter nahm zu.

Einen großen Sprung gab es nach der Wiedervereinigung. Das Ministerium für innerdeutsche Beziehungen und das ihm nachgeordnete Gesamtdeutsche Institut (GDI) wurden aufgelöst und die 86 Beschäftigten Teil der Bundeszen­trale. Die Belegschaft wuchs damals auf 230 Leute an. Im Jahr 2013 zählte die Zentrale 210 Beschäftigte, derzeit gibt es 408 in Bonn, Berlin, Gera und für ein Projekt im baden-württembergischen Friedrichshafen. Dort soll in drei Jahren das in den Siebzigerjahren von Terroristen entführte Lufthansa-Flugzeug Landshut als Lernort dienen.

Der Präsident der Bundeszentrale, Thomas Krüger, erklärt die Steigerung des Etats mit den politischen Entwicklungen der vergangenen Jahre. Er nennt das Erstarken des Rechtsextremismus, die Auseinandersetzungen um die Flüchtlingspolitik, den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, die Corona-Pandemie sowie den wachsenden Stadt-Land-Konflikt. „Der Deutsche Bundestag hat die Mittelaufstockungen genau mit diesen Herausforderungen begründet“, sagt er.

Welche Folgen die Budgetkürzung haben würde, kann Krüger noch nicht genau sagen. Für ihn ist unterm Strich aber klar: „20 Millionen weniger heißt weniger Outcome, obwohl der Bedarf stetig steigt.“ Genaueres könne erst mit Verabschiedung des Haushalts definiert werden. „Die Regelangebote sollten im Kern nicht infrage gestellt werden, vor allem die Finanzierung zivilgesellschaftlicher Bildungsträger ist essenziell“, sagt Krüger und verspricht: „Bei Mittelkürzungen werden wir nicht mit dem Rasenmäher vorgehen, sondern die Aufgaben der bpb kritisch durchleuchten und Prioritäten festlegen.“