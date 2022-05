Mehr politischer Extremismus : Flagge zeigen gegen Unfreiheit

Eine Zeitenwende auch hier? Die Grenzen zwischen äußerer und innerer Sicherheit verschwimmen, Kriegsfolgen sind schnell auch auf deutschen Straßen sichtbar, ferne Konflikte werden auch hierzulande ausgetragen. Auch die Unterscheidung zwischen „rechts“ und „links“ fällt schwerer als früher. Das haben die Proteste gegen die Corona-Politik gezeigt. Eine diffuse Gemengelage von naturverbunden bis gewaltsam, am Ende noch mit russischen Flaggen garniert, findet sich zusammen. Meinungsäußerungen und Versammlungen sind nicht begründungspflichtig. Es ist der Staat, der seine Eingriffe in Grundrechte rechtfertigen muss. So kann man sich durchaus über Streit und Debatten freuen, gerade auch, wenn sie öffentlich, auf Straßen und Plätzen und nicht nur in sterilen Fernsehshows ausgetragen werden.

Mit Sorge muss man aber sehen, dass unter der großen Fahne der Ablehnung der Anti-Corona-Maßnahmen offenbar kaum Berührungsängste mit Extremisten bestehen. Es zeigt sich ein gemeinsamer Nenner, der weit darüber hinausgeht, Auflagen zu ignorieren. Dieser Staat gilt diesen Extremisten als autoritär, gar als Diktatur, weil er in anfangs unklarer Lage und ähnlich wie die meisten Staaten demokratisch kontrolliert Beschränkungen zum Schutze aller beschlossen hat. Trotzdem wird das (freiheitlich-demokratische) System abgelehnt, Widerstand gilt als geboten.

Das ist eine Gefahr für die Freiheit aller. Während in der Ukraine ein Krieg tobt, in dem alles, was uns lieb und teuer sein sollte, blutig verteidigt wird, werden diese auch hierzulande leidvoll erstrittenen Werte von innen heraus bekämpft. Die extremistischen Protestierer eint vor allem, dass sie auch vor Gewalt gegen die von ihrer Ansicht abweichenden Mehrheitsmeinungen nicht zurückschrecken. Da liegt der Plan zum Umsturz nicht fern; nicht nur in Amerika war ein Versuch schon zu besichtigen. Es ist die Sache aller, die noch in Freiheit leben wollen, dagegen Flagge zu zeigen.