Politiker und ihre Mitarbeiter : Ein ganz schöner Apparat

Wenn es wichtig war, konnte Horst Teltschik immer zu Helmut Kohl, egal, wie viel Uhr es war. So kam es, dass Kohl einmal in Unterhose vor dem Badezimmerspiegel stand und sich rasierte, als Teltschik – erst Referent, dann Büroleiter, dann Abteilungsleiter, dann stellvertretender Kanzleramtschef – hereinkam und auf den Bundeskanzler einredete, bis eine politische Frage entschieden war.

Justus Bender Redakteur in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Oliver Georgi Stellvertretender verantwortlicher Redakteur für Nachrichten und Politik Online. Folgen Ich folge



Abends rief Kohl die engsten Vertrauten oft in den Kanzlerbungalow. Die Gespräche hatten nur einen Zweck. Kohl wollte Ehrlichkeit und Vertrauen erleben, weil er das anderswo nicht bekam. Manchmal brüllte er minutenlang, weil eine Sache misslungen war. Andere Male wollte er, dass seine Berater Tacheles redeten. Dann sagte Teltschik, was er für richtig hielt, und Kohl sagte, das mache er auf keinen Fall. Am nächsten Abend forderte Teltschik das Gleiche, und Kohl sagte wieder Nein, nannte Teltschik einen „Tegernseer Holzkopf“, und dann wurde es laut. Am nächsten Tag wiederholte Teltschik seine Forderung und Kohl sagte: „Dann mach’s halt endlich.“ So war es in Kohls innerem Kreis. Es waren rauflustige Abendgespräche, die immer davon handelten, die bessere Lösung zu finden, den Fehler zu vermeiden. Kohl forderte diesen Konflikt ein. Einmal machte er einen Mitarbeiter zur Minna, der das klaglos über sich ergehen ließ, und als der Mitarbeiter rausging, rief er ihm noch hinterher: „Und der wehrt sich nicht mal!“