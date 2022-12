Nach der Enttarnung : Das Schweigen der Politiker zu Moskaus Spion

Nach den meisten Ereignissen im politischen Berlin sind die Postfächer von Journalisten voller Pressemitteilungen. Po­litiker sind ständig am Kommentieren. Aber nach der Mitteilung, dass innerhalb des Bundesnachrichtendienstes (BND) ein Russlandspion enttarnt worden ist, blieb es auffällig ruhig. Von den Mitgliedern des Parlamentarischen Kontrollgremiums, das für die Kontrolle der Nachrichtendienste zuständig ist, gab es auch auf Nachfrage keine Reaktion.

Das hat mit etwaigen Weihnachtsurlauben nichts zu tun. Im Hintergrund wird durchaus viel gesprochen, für Freitag war eine Sondersitzung des Gremiums im Ge­spräch, wurde aber verschoben. Die Zu­rückhaltung hat mit dem Ernst der Lage zu tun. BND-Präsident Bruno Kahl hatte am Donnerstag ausdrücklich um Diskretion gebeten. Alle Informationen, die in den öffentlichen Raum gelangen, würden Moskau Hinweise darauf geben, was die deutschen Behörden wissen und in welche Richtungen sie ermitteln.

Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, verwies auf eine andere Ge­fahr: „Wer mit Russland zu tun hat, weiß, dass da auch ohne Weiteres Leute ausgeschaltet werden, die möglicherweise et­was dazu sagen könnten“, sagte sie dem Bayerischen Rundfunk. „Und deswegen allein zum Schutze derer wäre es gut, das nicht weiter im Detail zu vertiefen.“

SPD fordert Maßnahmen gegen Russland

Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) beschränkte sich auf eine Gratulation an den Generalbundesanwalt. „Wenn sich der Verdacht bestätigt, ist hier ein wichtiger Schlag gegen russische Spionage gelungen“, schrieb er auf Twitter. Das zeige „wie wachsam wir sein müssen“. Der SPD-Außenpolitiker Nils Schmid sagte im Deutschlandfunk, Moskau sehe sich seit Jahren in einem Konflikt mit dem Westen und meine, dass alle Mittel zulässig seien. Es sei notwendig, „sehr viel aufmerksamer“ der hybriden Kriegsführung Russlands entgegenzuwirken.

Der Generalbundesanwalt hatte am Donnerstagnachmittag mitgeteilt, dass gegen den deutschen Staatsangehörigen Carsten L. der dringende Tatverdacht be­steht, Landesverrat begangen zu haben. Er soll Staatsgeheimnisse, die er im Zuge seiner beruflichen Tätigkeit erlangt hatte, an einen russischen Nachrichtendienst weitergegeben haben. Nun sitzt er in Un­tersuchungshaft.

Über seine Funktion in­nerhalb des BND ist nichts bekannt. Un­klar ist auch, auf welchem Wege der BND davon erfahren hatte. Das Bundeskriminalamt hat Wohnung und Arbeitsplatz des Beschuldigten sowie einer weiteren Person durchsucht. Die Ermittler gehen der Frage nach, ob Carsten L. Unterstützer oder Mitwisser hatte.

Alle Mitarbeiter des BND, unabhängig von ihrer konkreten Tätigkeit, müssen sich einer erweiterten Sicherheitsüberprüfung mit Sicherheitsermittlungen un­terziehen. Das ist die höchste Stufe, die Voraussetzungen und das Verfahren sind im Sicherheitsüberprüfungsgesetz geregelt.

Dazu gehört unter anderem die Be­fragung von Referenzpersonen, um zu prüfen, ob alle Angaben des Betroffenen zutreffen und ob es Anhaltspunkte gibt, die auf ein Sicherheitsrisiko schließen lassen. Zudem muss eine Sicherheitserklärung über die vergangenen zehn Jahre abgegeben werden, die alle fünf Jahre ak­tualisiert werden muss. Die gesamte Prüfung wird wiederholt, sobald es Anhaltspunkte gibt, dass das nötig ist, ansonsten nach höchstens zehn Jahren.

Auf Landesverrat (Paragraph 94 Strafgesetzbuch) steht eine Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr und höchstens 15 Jahren, in besonders schweren Fällen kann es sogar lebenslange Haft sein. Der Tatbestand ist der schwerste unter den Straftaten, die Gefährdungen der äußeren Sicherheit betreffen. Wer Landesverrat begeht, verrät einer fremden Macht ein Staatsgeheimnis.

In aller Regel ist dann zugleich der Tatbestand der ge­heim­dienstlichen Agententätigkeit er­füllt. Dafür genügt es, wenn dem Ge­heimdienst einer fremden Macht Tat­sachen oder Erkenntnisse mitgeteilt werden, bei denen es sich nicht um Staats­geheimnisse handelt. In der juristischen Dogmatik tritt dieses weniger schwer sanktionierte Delikt hinter den Landesverrat zurück. Es wird „konsumiert“, sagen Juristen, ist also im Landesverrat mitenthalten und wird nicht eigenständig angeklagt.