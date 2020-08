Politiker im Urlaub : Tue nichts und rede darüber

© Instagram/Armin Laschet/Screenshot F.A.S.

Der Arbeitsurlauber: Manche Politiker arbeiten noch in den Ferien mehr als andere im Dienst. Oder wollen es zumindest so aussehen lassen. Ein Drahtseilakt über dem Abgrund der Angeberei. Ministerpräsident Armin Laschet versucht die Balance zu halten, indem er zwar Gesundheitsminister Jens Spahn zum Gedankenaustausch empfängt, fürs Foto aber so tut, als wäre der ihm zufällig beim Angeln im Schilf begegnet. Lässiger Austausch am Ufer des Bodensees: „Und, köderst du die Aale mit Rotaugen oder eher mit Grundeln?“ Nein, laut Bildtext sprechen die beiden über „die Führung der CDU“ und die Zukunft Deutschlands und Europas. Die hochgekrempelten Ärmel sind als Zweideutigkeit zu verstehen: Sie symbolisieren Tatkraft, aber auch Weekendfeeling. Spahn treibt das Spiel noch weiter. Er postet ein Urlaubsbild aus Bayern: Er und sein Mann zu Besuch bei Edmund Stoiber und Frau: „Gute Freunde“. Ein Gruß an die CSU.