Das Gute am Wegfallen der Corona-Maßnahmen ist auch, dass es das Politiker-Derblecken auf dem Nockherberg wieder gibt, und zwar zum ersten Mal nach 2019 wieder so richtig: nix digital, sondern eng an eng im Festsaal, mit der realen Möglichkeit, versehentlich aus dem Starkbier-Krug des Sitznachbarn zu trinken, und vor allem: unausweichlich für die bayerische Politikprominenz, die am Freitagabend fast drei Stunden lang versuchen musste, weder so bedröppelt zu schauen wie Friedrich Merz bei der angeblichen Büttenrede von Marie-Agnes Strack-Zimmermann noch an der falschen Stelle zu lachen wie Hendrik Wüst bei ebendieser.

Timo Frasch Politischer Korrespondent in München. Folgen Ich folge



Die Fastenpredigt des Kabarettisten Maximilian Schafroth begann mit einem Paukenschlag auf der Ziehharmonika: Zum Chorgesang der angeblichen Jungen Union Miesbach stürmte Maskensünderin Andrea Tandler samt Akkordeon auf die Bühne. Angeblich war sie, wieder mal auf Fürsprache ihrer Amiga, der Strauß-Tochter Monika Hohlmeier, für den Nockherberg aus der Untersuchungshaft freigelassen worden, wo sie wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung sitzt. Sie kam in der Verkleidung, die sie im Landtag vor dem Untersuchungsausschuss Maske getragen hatte: Maske, Mütze, Sonnenbrille. Damit erkannte man sie sofort.