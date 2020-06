Kinderpolitik : Generation Corona

Als die Corona-Pandemie begann, Mitte März also, schlossen sich auch für die Kinder in Deutschland viele Türen: die der Kindertagesstätten, der Schulen, aber auch die der sozialen Einrichtungen. Es schlossen sich sogar die Türen der eigenen Wohnung. Die Freunde waren unerreichbar fern, obwohl sie um die Ecke leben. Der Spielplatz war geschlossen, der Sportplatz auch. Dafür waren zu Hause die Eltern immer auf der Pelle, Langeweile in Enge, Mangel an frischer Luft, ungestillter Bewegungsdrang. Ärger kommt unter solchen Bedingungen in den besten Familien vor. Erst recht aber in denen, die für Kinder auch in normalen Zeiten ein schwieriges Zuhause sind.

Frank Pergande Politischer Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. F.A.Z.

Erst nach und nach wird sich zeigen, wie es den Kindern im vergangenen Vierteljahr ergangen ist und ob es tatsächlich so etwas wie eine Generation Corona geben könnte. So vermutet es jedenfalls der familienpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Sönke Rix. Sein Kollege von der Union, Marcus Weinberg, sieht das ähnlich: „Die Auswirkungen sind teilweise verheerend und werden langfristig wirken, insbesondere wenn es um die Folgen von Gewalt gegen Kinder und Kindesmissbrauch geht. Auch die lange soziale Isolation könnte bei einigen Kindern Spuren hinterlassen haben.“