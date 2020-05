Politik in Corona-Zeiten : Nicht mit Bußgeld, sondern mit der Autorität des Wortes

In der Corona-Krise ist die Macht der Worte noch wichtiger geworden: Sprachgewinn ist Machtgewinn. Das unterscheidet Demokratie von Autokratie.

Die Corona-Pandemie hat Einfluss auf alle Lebensbereiche, sie ist deswegen auch eine persönliche, fast schon intime Krise eines jeden Einzelnen. Nahezu alles Private ist nun politisch. Etwa: Wie vielen Personen darf man wie nah kommen? Der Unterschied zu den anderen großen Stresstests der vergangenen Jahre, Flüchtlingskrise und Finanzkrise, ist, dass jeder Bürger betroffen ist, es aber auch auf das Handeln eines jeden Einzelnen ankommt. Eine kritische Masse von Bürgern muss sich an die Kontaktbeschränkungen halten, damit die Maßnahmen gelockert werden können.

Von Anfang an war hierzulande nicht so sehr das Bußgeld, sondern der Appell das Mittel der Wahl beim Kampf gegen die Pandemie. Schon allein, weil sich das Verhalten von 83 Millionen Bürgern nicht mikroskopisch kontrollieren lässt. Die persönliche Ansprache ist aber auch angemessen bei einer politischen, aber eben auch persönlichen Krise. Kanzlerin Angela Merkel fasste es in einem Satz zusammen: „Die ganze Bundesrepublik ist aufgebaut auf Vertrauen.“

Nun werden die Einschränkungen des öffentlichen Lebens nach und nach gelockert. Eine entscheidende Frage dabei ist, wie die Autorität des Wortes gewahrt werden kann. Wie sagt man es den Leuten? Und was sagt man ihnen? Für den Erfolg bei der Bekämpfung der Pandemie wird auch entscheidend sein, die Bürger „mitzunehmen“ – und diesen politischen Kalenderspruch von allem Floskelhaften zu befreien.

Gegen die Pandemie kämpfen alle, Autokratien wie Demokratien. Nicht nur, aber auch an der Kommunikation zwischen Bürgern und Politikern, an der Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Kritikmöglichkeit daran muss sich zeigen, dass die Demokratie stärker ist bei der Bekämpfung der Pandemie.

Politiker müssen jetzt auf eine neue, ihnen meist ungewohnte Art kommunizieren. Der französische Präsident sprach von „Krieg“. Zu Recht redete kein deutscher Politiker so. Politische Kommunikation ist noch immer sehr eine Mentalitäts- und Nationalstaatsfrage. Die Bundesregierung hat sich für einen sanfteren Weg entschieden: das Verstehen des Virus fördern, Verständnis wecken, dann Einverständnis und Mitwirkung erzielen.

Die Regierung hat nicht immer so gehandelt

Zur „offenen Demokratie“ gehöre es, so sagte Merkel, dass Regierungen ihr Handeln transparent machten, gut begründeten und kommunizierten, damit es nachvollziehbar sei. Eine Selbstverständlichkeit eigentlich, aber die Regierung hat selbst nicht immer so gehandelt, Beispiel Atomausstieg, Beispiel Flüchtlingskrise.