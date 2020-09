Politik und Rock ’n’ Roll : Im Land der Popbeauftragten

Der Begriff des „Popbeauftragten“ taucht zum ersten Mal im Jahr 2003 in den deutschen Medien auf. Damals wurde Sigmar Gabriel zu einem solchen gemacht, von seiner eigenen Partei. Die Berufung galt als Degradierung, bestenfalls als schlechter Witz. „Popbeauftragter“ wurde zum Synonym für ein Amt, das keiner will und keiner braucht.

Umso erstaunlicher, dass es in Bayern gleich etliche davon gibt. Im Freistaat, wo die Frage „Braucht’s des?“ sonst sehr geläufig ist, hat kürzlich Schwaben als letzter Regierungsbezirk einen eigenen Popbeauftragten bekommen. Der Kunstminister von der CSU, Bernd Sibler, hat eine einfache Erklärung für diese Fülle: „Der Freistaat ist Kulturstaat! Gerade auch unsere facettenreiche Musikszene zeichnet ihn ganz besonders aus. Pop- und Rockmusik gehören hier maßgeblich dazu, die Musikerinnen und Musiker erreichen ein großes Publikum von Jung bis Alt.“

Dass Matthias Fischer, der Popularmusikbeauftragte des Bezirks Oberbayern, zumindest sprachlich näher am Pop dran ist als der Kunstminister, merkt man gleich bei der Begrüßung. Er fragt, ob man „mit den Öffis“ gekommen sei. Fischer, 35 Jahre alt, trägt angedeuteten Undercut, Schnauzbart, schwarzes Hemd. Dass er in einem stattlichen Komplex an der Prinzregentenstraße sein Büro hat, links und rechts neben ihm Mitarbeiter der Sozialverwaltung des Bezirks, macht er wett durch ein Keyboard, einen Liegestuhl und große Lautsprecherboxen auf seinem Schreibtisch.

Die gelebte Realität

Früh in seinem Leben hat Fischer sich die Frage gestellt, wie viel Rock’n’ Roll der Rock ’n’ Roll braucht, wie viel er verträgt. Ein altes Klischee besagt: 1000 Prozent. Rock ’n’ Roller sind demnach suchtgeneigte Autodidakten, die das, worüber sie schreiben und singen, tief empfunden haben, und damit dann erfolgreich sind, obwohl sie es eigentlich gar nicht wollen – und daran dann zerbrechen.

Fischer hat sich für einen anderen Weg entschieden. Er studierte Jazzschlagzeug, in Würzburg. „Natürlich gibt es die romantische Vorstellung, man hat die Band, die erfolgreich ist, dann tourt man und macht Platten und lebt dann vom Spielen.“ Das sei aber nie die Realität gewesen, die er gelebt und erlebt habe. Er sehe das auch nur bei wenigen anderen Künstlern, dass sie von ihrer Musik leben könnten. Jedenfalls habe er nach den vier Jahren Studium gemerkt, „dass etwas anderes auch noch her muss“.

Im Studium sei die geschäftliche Seite der Musik zu kurz gekommen, was nicht nur mit der Musikhochschule, sondern auch mit ihm selbst zu tun gehabt habe. Ebenda setze er als Popbeauftragter heute an. Auch das merkt man an seiner Sprache. Durchaus typische Sätze von Fischer lauten: „Die meisten Leute, die wirklich gute Produkte kreativ auf den Markt werfen, die haben ihre Hausaufgaben gemacht.“

„Ein bissl ein ganzheitlicher Ansatz“

Oder: „Mein Herzblut hier an der Stelle hängt am interdisziplinären Arbeiten. Das bedeutet nichts anderes, als dass Sie als Musikschaffender versuchen, auf branchenfremde Akteure zuzugehen, versuchen, mit denen in die Projektarbeit einzusteigen, und zwar auf Augenhöhe. Das heißt, dass Sie als Musiker ein bestimmtes Angebot haben, das für ein Unternehmen, eine Bildungseinrichtung, für eine Behörde, für die Politik einen wesentlichen Benefit darstellen kann.“ Diesen Mehrwert müsse man konzeptionell herausarbeiten.