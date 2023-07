Politik als Zumutung : Die gestresste Gesellschaft

Überfordert: Teilnehmer einer Demonstration am 10. Juni in Erding Bild: dpa

Vor einiger Zeit interviewte Bundesfinanzminister Christian Lindner den früheren Bundespräsidenten Joachim Gauck. Es ging um den Zustand unserer Gesellschaft. Interessant war an dem Gespräch zweierlei. Erstens, dass es stattfand, und zweitens, wie.

Dass es stattfand, war insofern bemerkenswert, als Bundesminister normalerweise die Rolle von Bescheidwissern einnehmen, nicht die von Fragenden. Lindner führte das Interview für seinen Podcast namens CL+. Dort hat er auch schon andere Persönlichkeiten befragt, etwa den Publizisten Michel Friedman und die Verbraucherschützerin Annabel Oelmann. Die Einschaltquote ist überschaubar. Lindner könnte die Zeit öffentlichkeitswirksamer investieren, etwa in einem Talkshowstudio. Tut er aber nicht.

Lindner sprach mit Gauck da­rüber, warum ein Teil der Gesellschaft stark von Angst bewegt sei. Gleich zu Beginn des Gesprächs beschrieb Gauck sich als jemand, der sich später aufrege als andere und sich später fürchte. Was bedeutet: Oft bleibt er ruhig und furchtlos. Gauck fügte hinzu, meist gebe ihm der Verlauf der Dinge recht.

Stress aus Überforderung

Warum haben die einen schnell Angst und die anderen erst später? Warum wüten die einen früher als die anderen? Diese Fragen sind politisch von Bedeutung, weil sie implizieren, dass Menschen auf dieselben politischen Entscheidungen unterschiedlich reagieren, und zwar nicht, weil die einen davon profitierten und die anderen nicht, sondern weil Menschen sich für un­terschiedliche Bewältigungsstrategien entscheiden. Wenn sich jemand früher fürchtet als andere, heißt es nicht immer, dass er Gefahren früher erkennt, sondern oft einfach, dass er sich schneller bedroht fühlt.

Und darauf hat er selbst Einfluss. Das gilt im Privaten wie im Politischen. Angst folgt aus Stress, und Stress ergibt sich aus dem Gefühl von Überforderung. Zu viele Aufgaben, zu wenig Zeit und Möglichkeiten, um angemessen zu reagieren. Auffällig ist, dass viele Menschen im Privaten durchaus bereit sind, anzuerkennen, dass sie ihr Stresslevel selbst mit beeinflussen können, im Politischen aber so tun, als seien sie nur Konsumenten, die entweder guten oder schlechten Service geboten bekämen. Und schlechter Service stresst.

Im Privaten sind derzeit in vielen Teilen der Gesellschaft folgende Sätze oft zu hören: Ich komm zu gar nichts mehr. Sorry, dass ich mich erst jetzt melde, es war einfach so viel los. Hab’s einfach nicht früher geschafft. Ich hab gerade gar keine Zeit für mich, es ist immer irgendwas. Die Arbeit, die Kinder, Freunde, Sport, Papierkram, Einkäufe, Urlaubsplanung. Dabei bemerken viele nicht, dass sie über ihre Verhältnisse leben, und zwar kräftemäßig – es entsteht ein Ungleichgewicht zwischen dem, was sie schaffen wollen, und dem, was sie schaffen können. Das hängt auch damit zusammen, dass die Vielzahl der Identifikationsan­gebote manche überfordert: Hier bloggt die lässige Mutter Fotos ihrer handgestrickten Babyjäckchen, da sendet die coole Geschäftsfrau ein Selfie von der Konferenz in Kanada, und irgendwo kocht immer irgendjemand seit drei Stunden eine Tomatensoße ein. Allgemeines Fazit: Alles gerade ein bisschen viel.

Anders reden Menschen, die Stressmanagement betreiben. Das ist einerseits anstrengend, weil es noch eine Aufgabe mehr bedeutet. Andererseits entlastet es. Die Aufgaben werden den Bewältigungsmöglichkeiten angepasst. Viele kennen das: Es kann gut tun, eine Verabredung zu verschieben, einen lukrativen Auftrag abzusagen, eine aufwendig zu planende Reise ausfallen zu lassen, um sich aufs Wesentliche zu konzentrieren.

Angst haben ist einfacher als Mut sammeln

Auch von Politik fühlen viele sich gestresst. Dabei übersehen sie ihren eigenen Anteil daran. Sie klicken lieber den Aufreger-Kommentar an als die längere Analyse, scrollen abends vorm Einschlafen noch mal schnell durch die Liveticker und morgens durch die Newsletter. Sie bewerten Politiker wie Händler bei Amazon, null von fünf Punkten wegen verspäteter Lieferung, und sich selbst wie Könige: alles richtig gemacht. In der Tat kosten Wissen und Denken Zeit, die viele sich vor lauter Stress nicht nehmen. Es ist ja auch so viel gleichzeitig los: Freibäder, Kriege, Gendern, Heizkosten, Steuern. Verurteilen geht schneller als verstehen, Angst haben ist einfacher als Mut sammeln.

Lindner und Gauck sprachen auch darüber, was Politiker tun können, um Bürgern Angst zu nehmen. Zum Schluss dankte Lindner seinem Gast für das Gespräch, das, wie er beinahe verlegen einräumte, „irgendwie Kraft gegeben hat“. Könnte es sein, dass auch Politiker sich jeden Tag neu für Zuversicht entscheiden müssen? Dann wäre die gute Nachricht, dass sie es schaffen können. So wie jeder andere auch.