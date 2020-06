F.A.Z. exklusiv : Kompromiss im Streit um „Polendenkmal“

Lange hat man gestritten über das zukünftige Gedenken. Die einen wollen mit einem „Polendenkmal“ an den Überfall des nationalsozialistischen Deutschlands im September 1939 erinnern, die anderen in einem Zentrum gleich an alle Opfer des Vernichtungskrieges im Osten Europas. Nun haben zwei bisherige Widersacher einen Kompromiss erzielt, der der F.A.Z. exklusiv vorliegt. Das Deutsche Polen-Institut in Darmstadt und die Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas in Berlin einigten sich am Dienstag auf ein Konzept, das beide Vorhaben vereinigt. So steht es in einem Brief beider Institutionen an Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU).

Demnach soll ein Gedenk-Ensemble an einem „Platz des 1. September 1939“ an einem zentralen Ort in der Mitte Berlins geschaffen werden. Dort soll das „Polen-Denkmal“ entstehen, das auch der zentrale Gedenkort für den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs sein soll. Daneben soll an dem Platz ein Dokumentationszentrum über die deutsche Besatzungsherrschaft in Europa von 1939 bis 1945 errichtet werden, das in vergleichender Sicht „die individuellen und kollektiven Gewalterfahrungen der unterschiedlichen Gesellschaften und Opfergruppen“ verständlich machen soll.

Bundestag griff Idee eines „Polendenkmals“ auf

In dem Zentrum sollen Räume für Initiativen entstehen, die sich dem Gedenken an einzelne Opfergruppen verpflichtet fühlen. So soll das Polen-Institut mit einer „Fliegenden Akademie“ Bildungsangebote zur Erinnerung an die „spezifischen Gewalterfahrungen Polens im Zweiten Weltkrieg entwickeln“, heißt es in dem Schreiben, das auch an Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) und Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) gerichtet ist.

Der SPD-Abgeordnete Dietmar Nietan begrüßte den Kompromiss. „Diesen Vorschlag sollten wir in der Koalition übernehmen“, sagte er der F.A.Z. Das sei auch Meinung der SPD-Fraktionsspitze. Die CDU/CSU-Fraktion setzt aber weiter auf die Errichtung eines eigenen „Polen-Denkmals“. „Angesichts des besonderen Charakters der deutsch-polnischen Geschichte mit dem Tiefpunkt der deutschen Besatzung und Kriegführung in Polen zwischen 1939 und 1945 braucht Deutschland einen eigenen Ort des Erinnerns und der Begegnung“, sagte Fraktionsvize Johann Wadephul der F.A.Z. Die Vertiefung der Beziehungen zu Polen als zentralem EU-Partner neben Frankreich sei „unser außenpolitischer Auftrag“.

Der Streit darüber, ob Polen gesondert gedacht werden soll oder aber alle Opfer von Vernichtungskrieg und der Besatzung gemeinsam in den Blick genommen werden müssten, währt seit Jahren. Die Idee, eine Erinnerungsstätte an die polnischen Opfer des Zweiten Weltkriegs in der Mitte Berlins zu errichten, geht auf den Auschwitz-Überlebenden und früheren polnischen Außenminister Wladyslaw Bartoszewski zurück. Der 2015 verstorbene Politiker hatte viel für die Aussöhnung Polens mit Deutschland getan. Eine Initiative, die vor drei Jahren unter anderem von Dieter Bingen, dem früheren Leiter des Deutschen Polen-Instituts, ausging, schlug die Errichtung eines „Polendenkmals“ am Askanischen Platz unweit des Anhalter Bahnhofs im Zentrum Berlins vor.