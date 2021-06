Polarisierte Gesellschaften : Hier die Verteidiger, dort die Entdecker

Demonstration am 20. September 2020 in Frankfurt für eine offene Migrationspolitik Bild: dpa

Nationale Zugehörigkeit, gendergerechte Sprache, Klimawandel, Einwanderung oder der Islam – das sind Reizthemen, über die in den vergangenen Jahren auch emotional aufgeladen gestritten wurde. In politischen Debatten, zumal in sozialen Netzwerken werden in rüdem Ton Positionen vertreten, ohne dass es zu einem Austausch oder gar zu Verständnis für die Haltung des jeweils anderen kommt. Viele westliche Demokratien sind in gegensätzliche Lager gespalten, die sich fundamental gegenüberstehen.

Die Beobachtung ist nicht neu. Sie ist in vielen europäischen Ländern in den Wahlerfolgen rechtspopulistischer Parteien zu sehen. Diese identitätspolitische Spaltung europäischer Gesellschaften in „zwei verfestigte Lager mit substantieller Größe“ hat eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe des Exzellenzclusters „Religion und Politik“ der Universität Münster nun nach eigener Aussage „erstmals empirisch, in der bisher umfassendsten Befragung zu Identitätskonflikten in Europa“ festgestellt.