Nukleare Teilhabe : Poker um den Atom-Bomber

Jahrelang hat sich die SPD dagegen gewehrt, eine Entscheidung dar­über zu treffen, ob Deutschland sich weiterhin an der nuklearen Abschreckung der NATO beteiligt. Anders als etwa Frankreich und Großbritannien verfügt Deutschland über keine eigenen Atomwaffen. So kommt seit jeher nur eine Teilhabe an den Entscheidungen und eine Beteiligung an gegebenenfalls notwendigen Angriffen mit Nuklearwaffen infrage.

Konrad Adenauer, der erste Bundeskanzler, hatte sie den Alliierten seinerzeit abgehandelt. Deutschland ist damit einerseits Mitglied der Nuklearen Planungsgruppe der NATO, wo strategische und taktische Fragen der nuklearen Abschreckung beraten werden. Andererseits sind hierzulande etwa zwei Dutzend amerikanische Atombomben gelagert, die im Falle eines Falles unter deutsche Kampfflugzeuge montiert werden könnten.

Die Waffen und das dafür gerüstete Taktische Luftwaffengeschwader 33 sind in Büchel/Rheinland-Pfalz stationiert. Die Freigabe der codierten Bomben würde durch die USA erfolgen.

Verschleißteile sind kaum noch zu beschaffen

Für den Einsatz mit Atomwaffen hat die Luftwaffe Kampfflugzeuge vom Typ Tornado vorgesehen. Es sind ältere Maschinen, die überwiegend seit Mitte der Achtzigerjahre des vergangenen Jahrhunderts im Einsatz sind. Ihre Technik hat das Niveau der Siebzigerjahre. Hinter den Bildschirmen des Cockpits sieht es eher aus wie in einem Röhrenfernseher als wie in einem modernen Kampfflugzeug. Zahlreiche Verschleißteile sind kaum noch zu beschaffen. Um für Trainingsflüge genügend Maschinen in die Luft zu bekommen, müssen andere technisch ausgeweidet werden.

Offiziell verfügt das Luftwaffengeschwader in Büchel über 44 Tornados. Wie viele davon einsatzbereit sind, ist geheim. Es gibt aber Schätzungen, die besagen, dass von derzeit 85 Maschinen, die insgesamt noch bei der Luftwaffe in den Büchern stehen, lediglich ein Viertel einsatzbereit ist. Kürzlich hat der Rechnungshof es als Steuerverschwendung bemängelt, dass die Luftwaffe für die Oldtimer noch neue Raketen anschaffen will. Die Nutzungsmöglichkeiten dieses vielseitigen, auch als Jagdbomber und zur elektronischen Kampfführung einsetzbaren europäischen Flugzeugs enden spätestens 2030.

Dass eine längere Nutzung nicht infrage kommt, davon haben sich die Koalitionspartner von SPD, Grünen und FDP überzeugen lassen. Wie von Geisterhand scheint sich zunächst auch der Grundkonflikt zwischen Befürwortern der nuklearen Teilhabe und deren Gegnern bei SPD und Grünen gelöst zu haben.

Noch im Wahlkampf hatten der SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich und der SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans einen Ausstieg aus der Teilhabe und den Abzug aller Atomwaffen aus Deutschland gefordert. Als Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) im vorigen Jahr gleichwohl die Bestellung neuer, nunmehr amerikanischer Trägerflugzeuge ankündigte, setzte die SPD ein Stopp-Zeichen. Zur Empörung der Union.

Neu ist die Abzugsforderung nicht. Aber seit Russland wieder Nachbarländer überfällt, den Atomwaffensperrvertrag bricht und Mittelstreckenraketen im Kaliningrader Gebiet stationiert, hat sich die Lage verändert. Ob die technologisch nicht mehr taufrischen Büchel-Bomben noch abschreckend wirken, steht dahin. Innerhalb der NATO und im deutsch-amerikanischen Verhältnis geht es ums Prinzip, also mehr um Militärpolitik als um den taktisch-operativen Nutzen.