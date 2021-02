Wege aus dem Lockdown : Pläne, aber wenig Planbarkeit

Auf ihrem nächsten Corona-Gipfeltreffen in der kommenden Woche wollen sich der Bund und die Länder mit der Frage beschäftigen, ob und wie Deutschland aus dem Lockdown herausfindet. Nach dem CDU-geführten Schleswig-Holstein hat nun auch das SPD-geführte Niedersachsen einen Gesamtplan dazu vorgestellt. Ministerpräsident Stephan Weil präsentierte am Dienstag insgesamt sechs Stufen, die sich an den Inzidenzwerten 200, 100, 50, 25 und zehn orientieren.

Reinhard Bingener Politischer Korrespondent für Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Bremen mit Sitz in Hannover. F.A.Z.

Matthias Wyssuwa Politischer Korrespondent für Norddeutschland und Skandinavien mit Sitz in Hamburg. F.A.Z.



Der Plan soll die Corona-Politik in den kommenden sechs Monaten für die Bürger nachvollziehbarer und verlässlicher machen. Ministerpräsident Weil hob jedoch hervor, dass der Plan nicht nur Lockerungen vorsieht, sondern, falls erforderlich, auch Verschärfungen. Neu daran ist, dass der bisherige 35er-Schwellenwert auf 25 abgesenkt wird.