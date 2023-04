Die Bundesregierung möchte den Konsum begrenzter Mengen von Cannabis für Erwachsene legalisieren und zugleich den Kinder- und Jugendschutz stärken. Ein auf dem Koalitionsvertrag aufbauendes erstes Eckpunktepapier von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte im Oktober ursprünglich vorgesehen, den Besitz von bis zu 30 Gramm zuzulassen und Cannabis zu Genusszwecken bundesweit in „lizenzierten Geschäften“ abzugeben. Dieser Verteilungsweg widersprach aber dem Europarecht, so dass die deutschen Pläne geändert werden mussten. Die neuen Eckpunkte stellte Lauterbach gemeinsam mit Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) am Mittwoch in Berlin vor. Ein Überblick.

Warum hält die Ampel die Legalisierung für nötig?

Christian Geinitz Wirtschaftskorrespondent in Berlin Folgen Ich folge

Weil ihrer Meinung nach die bisherigen Regelungen mit Verboten und Strafverfolgung nicht funktionieren. Wegen der Strafbewehrung gebe es einen wachsenden Schwarzmarkt, zunehmende Drogenkriminalität und immer mehr verunreinigte, ja toxische oder gestreckte Angebote, welche die Gesundheit gefährdeten. Lauterbach und Özdemir sagten, Cannabiskonsum sei eine weit verbreitete Realität, das bisherige Vorgehen dagegen helfe den Konsumenten nicht und es überfordere die Polizei und die Justiz. „Die Cannabiskontrollpolitik ist gescheitert“, sagte Lauterbach. „Jetzt müssen wir neue Weg gehen.“ Seit 2011 seien die Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz jedes Jahr gestiegen, auf 361.000 Fälle im Jahr 2021. Für die Legalisierungspläne gelte: „Wir schaffen kein Problem, sondern wir versuchen, ein Problem zu lösen.“