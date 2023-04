Aktualisiert am

Pistorius will Führung seines Ministeriums bis Ende Mai umbauen

Präsentation vor Mitarbeitern : Pistorius will Führung seines Ministeriums bis Ende Mai umbauen

Für den neuen Stab würden keine Dienstposten geschaffen, teilte das Verteidigungsministerium am Donnerstagabend mit. Im nächsten Schritt sollten mögliche Doppelstrukturen abgebaut werden.

Bundeskanzler Olaf Scholz (r.) mit Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius anlässlich der wöchentlichen Kabinettssitzung am 22. März 2023 Bild: Reuters

Verteidigungsminister Boris Pistorius will den angekündigten Umbau der Führungsstruktur seines Ministeriums bis Ende Mai umsetzen. Das teilte sein Ministerium am Donnerstagabend mit. Es gehe dem SPD-Politiker darum, „die Zeitenwende schneller und kraftvoller umzusetzen und im Ministerium sichtbar zu machen“.

Zentrales Element ist ein neuer Planungs- und Führungsstab. Pistorius hatte angekündigt, dass dieser von Brigadegeneral Christian Freuding geleitet werden soll. Am Donnerstag stellte der Minister seine Pläne bei Mitarbeiterversammlungen in Berlin und Bonn vor.

An den Strukturen und langen Entscheidungswegen im Verteidigungsministerium sowie nachgeordneten Bundesbehörden hatte es wegen der schleppend angelaufenen Kurskorrektur nach dem russischen Angriff auf die Ukraine Kritik gegeben.

„Der neue Stab wird dafür sorgen, dass die Entscheidungsvorlagen für die Leitungsebene besser vorbereitet werden. Außerdem stellt der Stab sicher, dass die Entscheidungen der Leitungsebene ins Haus zurückgetragen und dort zügig umgesetzt werden“, erklärte das Ministerium. „Für den neuen Stab werden keine neuen Dienstposten geschaffen. Stattdessen werden die Büros der Staatssekretäre, des Generalinspekteurs und des Ministers entsprechend verkleinert.“

Mehr zum Thema 1/

Für die Erarbeitung und Analyse von zentralen militärstrategischen Zielen hatte das Ministerium seit 1968 einen Planungsstab, der 2012 unter CDU-Verteidigungsminister Thomas de Maizière abgeschafft wurde.

Neben der Einführung des neuen Führungsstabes sollen zwei Stäbe in Abteilungen überführt werden, wie das Ministerium ausführte: „So geht der Stab „Organisation und Revision“ in der Abteilung Recht auf. Der Stab „Strategische Steuerung Rüstung“ wird in die Abteilung Ausrüstung überführt.“

In einem weiteren Schritt solle bald auch die Arbeit der Abteilungen überprüft werden. „Dann wird es darum gehen, mögliche Doppelstrukturen abzubauen, die Abstimmungen zu verbessern.“