Boris Pistorius bekommt in Eckernförde vorgeführt, was die Marine hat und kann. Ein paar Beschaffungsvorschläge werden dem Verteidigungsminister auch gleich unterbreitet.

Dass es der Marine nicht gut geht, konnte man an der erheblichen Größe des Spektakels ablesen, das Inspekteur Vizeadmiral Jan Kaack dem neuen Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) zum Antrittsbesuch in und vor Eckernförde bereitet hat. Gleich mehrere Fregatten und ein Minenjagdboot stachen für Pistorius nördlich von Kiel in See, das U-Boot U32 tauchte auf, das Flottendienstboot Oste, vollgestopft mit Aufklärungstechnik, war auch zu sehen.

Peter Carstens Politischer Korrespondent in Berlin Folgen Ich folge

Vor den Augen des Ministers landete ein Kommando der Spezialkräfte der Marine per Hubschrauber auf Flugabwehrfregatte Hessen und zeigte ein robustes „Boarding-Manöver“ – also eines, bei dem der Gastgeber den Besuch der Soldaten gezwungenermaßen duldet. Ein weiterer Höhepunkt des turbulenten Tages war eine Übung mit einem Zerstörer der amerikanischen Marine, wobei Pistorius gleich einen Schiffstyp sehen konnte, den die Deutsche Marine bereits vor Jahren abschaffen musste.

Zu sehen bekam der Minister bei seinem Antrittsbesuch aus der Ferne auch eines der Sorgenschiffe der Marine: Die hochmoderne, aber wenig kriegstaugliche Fregatte Baden-Württemberg, die zwar seit Jahren schon im Dienst ist, bislang aber keine auswärtigen Einsätze absolvieren kann. Dabei wurde sie für Missionen in überseeischen Stabilisierungseinsätzen gebaut. Wegen technischer Mängel warten auch die anderen drei Schiffe der F-125-Klasse seit Jahren auf ihre praktische Verwendung.

Es fehlt an Munition und sicheren Computern

Im kommenden Sommer soll es erstmals so weit sein, fünf Jahre nach Indienststellung. Neben geeigneter Munition für die Bordgeschütze fehlt es auch an sicheren Computern und diversen Funktionsnachweisen für die teils innovativen technischen Einrichtungen. Alles in allem hoffen die Seestreitkräfte aber auf die noch neuere Baureihe F-126, die bereits im Namen „Mehrzweckkampfschiff“ einen robusteren Zweck in sich trägt.

Neben den drastischen Kostensteigerungen bei der Baden-Württemberg-Klasse musste die Marine zuletzt hinnehmen, dass die bereits geplanten neuen Korvetten und Fregatten aus dem Wirtschaftsplan für das 100-Milliarden-Paket wieder gestrichen wurden – ein Rückschlag für die Seestreitkräfte. Die Schiffe stehen nun auf Listen des Eventuellen, ihre Beschaffung ist in weitere Ferne gerückt. Das gilt auch für sogenannte Seefernaufklärer und U-Boot-Jäger, also Flugzeuge, von denen die Marine zu den bisherigen fünf Geräten weitere sieben Stück haben wollte. Sie bekommt sie nun erst einmal nicht.

Das alles gehört zum Lernstoff für den neuen Minister, der sich in den ersten Tagen seiner vierwöchigen Amtszeit vor allem mit Panzerlieferungen an die Ukraine zu befassen hatte und Termine beim Heer absolvierte. Die Marine wollte – und konnte – Pistorius nun zeigen, dass sie über vielfältige Fähigkeiten verfügt. Eurofighter der Luftwaffe demonstrierten zudem, dass Erfolge nur dann erreicht werden können, wenn alle Teilstreitkräfte zusammenwirken.

Schwere Waffen an Bord

Vizeadmiral Kaack erläuterte dem Minister in und vor dem Standort Eckernförde die Aufgaben der Marine in der Ost- und Nordsee, sein Stellvertreter, Flottenchef Frank Lenski, versorgte auf der Fregatte Hessen die mitreisenden Abgeordneten des Bundestags mit Informationen. Auch die Hessen – 143 Meter lang, 255 Mann Besatzung – ist nun seit bald 20 Jahren im Dienst. Allerdings stammt die Konzeption dieses Schiffes noch aus Zeiten, in denen eine kriegerische Auseinandersetzung in der Ost- oder Nordsee nicht ausgeschlossen wurde. Sie hat deswegen reichlich schwere Waffen und Flugkörper zur Bekämpfung angreifender Flugzeuge, gegnerischer Schiffe und ferner Landziele an Bord.

Pistorius ließ sich das alles vorführen, zeigte sich von anfliegenden Hubschraubern ebenso beeindruckt und auch erfreut wie von plötzlich auftauchenden U-Booten. Unklar bleibt allerdings vorläufig, ob es dem Minister gelingen wird, im aufflammenden Streit um Haushaltsmittel seine Forderung nach mehr Geld für die Bundeswehr durchzusetzen. Dass der Minister bei der Truppe gut ankommt und ohne jede Mühe mit den Soldaten ins Gespräch kommt, konnte er vor Eckernförde abermals zeigen. Aber dass er sich in den harten Auseinandersetzungen mit Haushalts-, Verkehrs- und Sozialpolitikern im Bundestag durchsetzen kann, muss er noch beweisen.

Grünen-Chef Omid Nouripour sagte am Dienstag im Fernsehen, eine Etatsteigerung der Bundeswehr könne er sich erst nach einer Reform des Beschaffungswesens vorstellen. Es müsse sichergestellt werden, dass die Milliarden „nicht in merkwürdigen Projekten versinken, die am Ende keinen Sinn machen, nicht mehr Sicherheit bringen, aber Geld verbrennen“.