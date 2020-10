Einstellungen von Jugendlichen : Gut informiert, aber pessimistisch

F+ Newsletter Erhalten Sie jeden Freitag um 12 Uhr eine Empfehlung unserer Redaktion mit den besten Artikeln, die Sie exklusiv mit Ihrem Zugang zu F+ FAZ.NET komplett lesen können.

46 Prozent gaben an, regelmäßig Internetseiten über internationale gesellschaftliche Themen (Armut, Menschenrechte) zu lesen, während das in Deutschland nur 35 Prozent der Jugendlichen berichteten. 64 Prozent der Jugendlichen im OECD-Durchschnitt informierten sich über Twitter und Facebook über Weltereignisse, in Deutschland waren es 45 Prozent.

Aufschlussreich ist, dass Jugendliche mit Einwanderungsgeschichte einen höheren Respekt für andere Kulturen und ein größeres Interesse zeigten, etwas über sie zu lernen. Waren die Jugendlichen mit Migrationshintergrund in allen Leistungsvergleichen zum Lesen, Mathematik und den Naturwissenschaften schwächer als die einheimischen, sind sie bei den globalen und interkulturellen Kompetenzen stärker und sensibler. Das ist auch in Österreich, Frankreich und im Vereinigten Königreich so. Allerdings erfahren die Jugendlichen mit Einwanderungsgeschichte das Klima an Schulen als diskriminierender als Jugendliche ohne Einwanderungshintergrund und beklagen sich eher über negative Äußerungen einiger Lehrer zu bestimmten kulturellen Gruppen.

In Deutschland gilt das vor allem für die Jugendlichen an nicht-gymnasialen Schularten. An den Gymnasien scheint das Schulklima als weniger diskriminierend eingeschätzt zu werden. Das dürfte auch daran liegen, dass viel mehr Jugendliche aus Familien mit Einwanderungsgeschichte (14 Prozent mehr) nicht-gymnasiale Schulformen besuchen. Mädchen geben sowohl in Deutschland, Österreich, dem Vereinigten Königreich und im OECD-Durchschnitt positivere Einstellungen zu gleichen Rechten für Einwanderer an als Jungen und haben ein größeres Interesse, über andere Kulturen zu lernen. Dafür trauen sich die Jungen eher zu, die Aufgaben zu globalen Themen zu lösen, obwohl sie auch nicht mehr darüber wissen.