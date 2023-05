Als Philipp Nimmermann vor knapp neun Jahren in die Politik kam, konnte man das auf den ersten Blick als Zufall begreifen. Ein Banker aus Frankfurt wechselte als Staatssekretär ins grüne Finanzministerium von Schleswig-Holstein. Er habe bis dahin Politik eher “im Hintergrund” gemacht, sagte er einmal. Innerhalb der hessischen Grünen war Nimmermann zu diesem Zeitpunkt bereits gut vernetzt. Kein Wunder, dass sein Profil auf kurz oder lang auffallen würde: Ein Grüner, der binnen 15 Jahren Schritt für Schritt vom Ökonomen zum Abteilungsleiter zum Chefvolkswirt einer Privatbank aufstieg – das ist eher ungewöhnlich. Der in Berlin geborene Nimmermann wuchs in Frankfurt auf, machte das Abitur, studierte an der dortigen Goethe Universität Volkswirtschaft, Forschungs- und Studienaufenthalte führten ihn nach Großbritannien und Chile, um dann für seine Promotion wieder an den Main zurückzukehren.

In Kiel erarbeitete sich Nimmermann rasch den Ruf eines Machers. Die grüne Finanzministerin Monika Heinold ließ ihm bei der heiklen Privatisierung der HSH Nordbank viel Spielraum. Angesichts hoher Kosten für die Landeskasse, die im Falle eines Scheiterns gedroht hätten, war das Risiko und Chance zugleich für Nimmermann. Ihm gelang es, die Gelegenheit zu nutzen und seine Kenntnis der Bankenszene gut einzusetzen. "Diesen coolen Typen werde ich und wird das ganze Kabinett vermissen“, so verabschiedete Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther ihn bei dessen Rückkehr nach Hessen 2019.