Allgemeine Dienstpflicht : „Ein Deutschlandjahr kann ein Chancenjahr sein“

Als die damalige CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer vor über einem Jahr in ihrer „Zuhör-Tour“ quer durch unser Land die CDU-Parteibasis zu ihren inhaltlichen Erwartungen an einen neuen Grundsatz-Programmprozess der CDU befragt hat, geriet nahezu allerorts vor allem eine Fragestellung prominent in das politische Blickfeld: Kann eine Dienstpflicht den Zusammenhalt unserer Gesellschaft stärken? Das jüngste „Werkstattgespräch“ der CDU Deutschlands zu dieser Frage hat darauf eine klare Antwort gegeben: Ja, ein neues gesellschaftliches „Deutschlandjahr“ kann ein Chancenjahr für unser Land und für unsere Gesellschaft sein.

Dabei sind politisch und rechtlich verschiedene Modelle denkbar und sinnvoll – von einem gestärkten Freiwilligendienst bis hin zu einer allgemeinen Dienstpflicht.

Das jüngste „Werkstattgespräch“ der CDU hat mit der Frage des schwindenden Zusammenhalts unserer Gesellschaft an einen tatsächlichen Reparaturbedarf unseres Landes angeknüpft. So verdeutlichen die allgemeine gesellschaftliche Tendenz, sich in der von Algorithmen getriebenen Zeit sozialer Netzwerke und Suchmaschinen vor allem in seiner eigenen Welt zu bewegen, als auch kontroverse Debatten um gesellschaftlich stark polarisierende Themen von der Migration bis zum Klimaschutz überdeutlich, woran es uns im Moment allzu oft fehlt: dem Verständnis füreinander und dem Bewusstsein für die Interessen und Nöte anderer Lebensrealitäten.

Als ein wirksames Instrument, das dieses Verständnis gefördert hat, erinnern viele Menschen in unserem Land die Wehrpflicht. Über Jahrzehnte kamen dort auch die Söhne von Chefärzten aus der Großstadt mit Söhnen von Stahlkochern aus der Kleinstadt zusammen und entdeckten bei aller Unterschiedlichkeit unter der wehenden Deutschlandfahne häufig mehr Verbindendes als Trennendes.

So richtig und wichtig diese Erfahrungen über Jahre auch waren, so reformbedürftig wurde aber auch die Wehrpflicht. Die Wehrgerechtigkeit war zuletzt angesichts der geringen Zahl eingezogener Rekruten einfach nicht mehr gegeben, weshalb die Aussetzung der Wehrpflicht in der damaligen Form zwar unpopulär, aber richtig war. Zeitlos richtig geblieben ist allerdings der die Wehrpflicht grundierende Gedanke, dass staatsbürgerliche Pflichten durchaus ein sinnvolles Korrelat staatbürgerlicher Rechte sein können.

Es ist Zeit für einen Diskurs

Für eine zeitgemäße Ausgestaltung eines gesellschaftlichen Dienstes als staatsbürgerliche Verpflichtung, die wenn schon, dann auch für Männer und Frauen gelten sollte, wäre allerdings in jedem Fall ein (verfassungs-)rechtliches „Update“ notwendig. Ein bloßer Rückgriff auf die bisherige Wehr- und Ersatzdienstpflicht des Grundgesetzes (Art. 12a GG) würde schon daran scheitern, dass diese Norm ausdrücklich nur „Männer“ erfasst.

Andere Lösungen, die an eine erweiterte Schulpflicht anknüpfen wollen, scheitern daran, dass zumindest der Bundesgesetzgeber dafür keine Gesetzgebungskompetenz hätte und dass eine länderuneinheitliche Dienstpflicht-Lösung schon aus praktischen Erwägungen kaum ertragreich wäre und ihrerseits auch an bisherige grundrechtliche Grenzen (Art. 12 Abs. 2 GG) stoßen dürfte.

Wenn man also eine allgemeine Dienstpflicht einführen wollte, müsste man bei seriöser Betrachtung also das Grundgesetz ändern, indem man eine neue Gesetzgebungskompetenz des Bundes und eine entsprechende grundrechtliche Anpassung einführte. Dies ist für den verfassungsändernden Gesetzgeber am Maßstab der Ewigkeitsgarantie (Art. 79 Abs. 3 GG) aber jedenfalls möglich, solange im Bundestag und im Bundesrat dafür eine Zweidrittelmehrheit erreicht wird. Dem stünde im Übrigen auch das Völkerrecht nicht entgegen.

Kurzum: Bei hinreichendem politischem Willen ist eine allgemeine Dienstpflicht rechtlich möglich. Anstatt sich falschen Denkverboten zu unterwerfen, ist es daher an der Zeit für einen breiten öffentlichen Diskurs.