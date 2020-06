Lobby-Affäre : Amthor beendet weitere Nebentätigkeit

In der Lobby-Affäre gerät eine weitere Nebentätigkeit in den Mittelpunkt. Amthor hat angekündigt, nicht mehr freiberuflich für eine Wirtschaftskanzlei arbeiten zu wollen. Einem Bericht zufolge gibt es eine Verbindung zu Augustus.

Philipp Amthor am Mittwoch in Spornitz. Bild: dpa

Der in die Kritik geratene CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor beendet nach eigenen Angaben eine weitere Nebentätigkeit für eine große Wirtschaftskanzlei. Wie die Zeitschrift „Der Spiegel“ berichtet, lässt Amthor seine Tätigkeit für die Kanzlei White & Case ruhen. Er habe sich zu diesem Schritt entschieden, um sich „politisch nicht noch angreifbarer zu machen", teilte Amthor der Zeitschrift über sein Bundestagsbüro mit. Amthor hatte der Bundestagsverwaltung angezeigt, bei der Kanzlei als „freier Mitarbeiter“ tätig zu sein und dafür zwischen 1000 und 3500 Euro pro Monat bekommen zu haben.

Der „Spiegel“ berichtet, ihm vorliegende Unterlagen des amerikanischen Unternehmens Augustus Intelligence legten nahe, dass es eine Verbindung zwischen dieser Firma und der Kanzlei gebe. Worin genau diese Verbindung bestehen soll, ist unklar. Der „Spiegel“ gibt an, ihm läge eine „Firmenpräsentation“ von Augustus vor, in welcher das Unternehmen einige seiner „Partner und Berater“ benenne. White & Case stehe auf dieser Liste, heißt es. Zudem zitiert die Zeitschrift aus einem internen Kalender. Demnach sollte es am 22. März 2019 einen Termin geben, den Tobias Heinrich organisiert habe, Partner in der Frankfurter Niederlassung von White & Case. Als Teilnehmer war neben Augustus-Firmengründer Wolfgang Haupt auch Amthor vorgesehen. In welcher Rolle Amthor eingeladen wurde, ist offen.

Die Lobby-Affäre begann vor einer Woche mit einem Bericht darüber, dass Amthor in seiner Rolle als Abgeordneter für Augustus beim Bundeswirtschaftsministerium lobbyiert haben soll. Er hatte einen Direktorenposten in dem New Yorker Unternehmen inne und hielt zwischenzeitlich Aktienoptionen. Zudem soll er bei Reisen teilgenommen haben und wird seitdem aufgefordert zu erklären, wer seine Reisekosten bezahlt hat. Amthor wies den Vorwurf, käuflich zu sein, zurück. Das Engagement sei aber ein „Fehler“ gewesen, schrieb er auf Instagram.

Mehr zum Thema 1/

Wie die Zeitschrift weiter berichtet, habe Amthor auf Anfrage nicht kommentiert, wofür White & Case ihn bezahlt habe. Amthor hat zwar Jura studiert, ist jedoch kein Volljurist. Er kann demnach keine Mandanten selbständig als Rechtsanwalt beraten. Amthor habe den Verdacht zurückgewiesen, dass die Honorare der Kanzlei ein getarntes Einkommen von Augustus Intelligence gewesen seien. Seine Tätigkeiten bei White & Case stünden in keinem Zusammenhang mit Augustus, sagte Amthor dem „Spiegel“.

Dem Bericht zufolge antwortete Amthor über sein Büro ausweichend auf die Frage, wer die Luxusreisen nach New York, Korsika und St. Moritz bezahlt habe. Amthor erklärte demnach, die Reisen seien „allesamt und ausschließlich Geschäftsreisen" gewesen. „Der gesamte Sachverhalt, einschließlich aller Reisen, die allesamt und ausschließlich Geschäftsreisen waren, wird derzeit mit der Bundestagsverwaltung erörtert."

Die Pressestelle des Bundestages sagte der F.A.Z., dass Abgeordnete bis zu drei Monate Zeit haben, um die Beendigung einer Nebentätigkeit anzuzeigen. Ob Amthor seine Mitarbeit bei White & Case am Freitag bereits offiziell beendet hatte, war daher unklar.