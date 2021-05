Pflegende Angehörige : „Das eigene Leben kann man vergessen“

Die meisten Menschen werden nicht im Heim, sondern zu Hause gepflegt. Doch was, wenn ihre Angehörigen nicht mehr können? Ein Mann am Ende seiner Kräfte erzählt.

Die unbeschwertesten Minuten sind die im Auto. Dann dreht Peter König AC/DC auf: Rock or Bust und denkt an nichts. Es sind meist nur kurze Autofahrten durch Goslar, was einkaufen, was vom Amt holen. Kurze Auszeiten von der Pflege seiner Frau. „Das eigene Leben kann man vergessen. Man kann nicht mal eben in den Harz, bisschen wandern“, sagt König und lenkt den Wagen durch aufgeräumte Vororte.

Morgens um neun wecken, auf den Rücken drehen, den Körper aus dem Bett und in den Lifter heben, duschen, umziehen, anziehen, umsetzen. Das dauert vier Stunden und ist nur der Anfang vom Tag. König fürchtet, dass ihm langsam die Kraft ausgeht. „Ich bin kein junger Hüpfer mehr, die 65 kommt.“ Er trommelt auf dem Lenkrad. We play it fast and lose, brüllt es aus den Lautsprechern. Dann kehrt Peter König wieder zurück. Zu Nicole, seiner Partnerin, und zu seinem Kampf gegen die Barrieren dieser Welt.

Dieser Kampf beginnt schon nach dem Parken. Überall sieht König hohe Bordsteine, unüberwindbar für Rollstuhlfahrer. „Hallo, bin wieder da!“, ruft er beim Aufschließen. In der Wohnung, einer alten Gaststätte, geht es gleich weiter mit den Hindernissen. An den Wänden hält wegen der Gipsverkleidung kein Griff. Seit drei Jahren suchen sie vergeblich nach einer besseren Wohnung. „Barrierefreier Wohnraum ist total vernachlässigt worden.“

17 Jahre ist es her, da sah sie plötzlich doppelt

Nicole Oelsner kommt auf Rädern mit großen, gelben Smileys drauf. An der Wand hängen Fotos ihrer und seiner Kinder, aus den ersten Ehen. Hier, auf diesen hundertzwanzig Quadratmetern, verbringt Nicole Oelsner ihr Leben. Draußen war sie schon lang nicht mehr. „Es ist jedes Mal ein Akt, das überlegt man sich dreimal“, sagt sie matt hinter ihrer FFP2-Maske. Jedes Wort scheint Kraft zu kosten.

Die Kaffeemaschine hinter dem Esstisch rumort. Der Physiotherapeut ist gerade gegangen. Sie haben die Muskeln im Oberkörper gedehnt. Fünfmal pro Woche machen sie das, was die Krankenkasse etwas viel findet, wie König sagt. Er wird laut: „Aber Menschen mit Handicap, die kosten halt Geld!“

Die Wände sind braun und orange, da, wo es zum Schlafzimmer geht, prangt ein Sonnenuntergang mit Spruch: „Wer keinen Mut hat zum Träumen, hat auch keine Kraft zum Kämpfen.“ Das, sagt Nicole Oelsner, sei auf ihre Krankheit gemünzt, Multiple Sklerose, kurz MS. 17 Jahre ist es her, dass sie den Begriff zum ersten Mal hörte. Samstags – an die Wochentage erinnert sie sich genau – spielte ihr Sohn Fußball, als sie plötzlich alles doppelt sah. Donnerstags haben die Ärzte Entzündungen im Hirn entdeckt. Sie dachte, mit MS muss man ja nicht unbedingt im Rollstuhl sitzen. Und Peter König nickt: „Die Malu Dreyer ist ja auch noch gut zu Fuß!“

MS ist eine Krankheit, die in Schüben kommt, „unberechenbar“, sagt Oelsner. Sie erklärt es so: „Bei einem Kabelbrand geht der Strom auch nicht mehr durch.“ So sei es auch mit den Nervenbahnen. Der Kopf wolle, aber die Beine nicht. Wenn es plötzlich schlimmer werde, dann brauche der Körper Ruhe. Das Schlimmste für Oelsner ist Hektik. Sie macht eine Pause, dann schaut sie auf König. „Jetzt am Wochenende war auch wieder Hektik.“ König schweigt und schnauft.

Aus dem erschwerten Alltag wurde eine Mission

Als die beiden sich kennenlernten, hatte sie schon die Diagnose, aber war noch ziemlich fit. Sie fanden sich übers Internet, irgendeine Plattform, Jappy oder so, sie wissen es nicht mehr genau. „Man kriegt erst mit der Zeit mit, wie beschissen diese ganze Krankheit ist“, sagt König. Als der Rollstuhl kam, änderte das alles. Ins Auto steigen, irgendwo hinfahren, das ging nicht mehr. Es klingt drastisch, wenn Nicole Oelsner sagt: „Mit dem Rolli hat das Leben aufgehört.“ Zu drastisch für König, der sofort einhakt: „Na, das Leben hat ja nicht aufgehört, nur das Leben, wie man’s kennt!“