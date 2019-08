Zigarettenpfand : „Es muss weh tun, Kippen wegzuwerfen“

Um sie zu finden, braucht es meist keinen weiten Weg. Denn sie liegen überall herum, auf den Straßen der Innenstädte, an Bushaltestellen und auf Bahnhöfen, auf Autobahnraststätten, im Park, an den belebten Stränden aller Seen und Meere und selbst auf Spielplätzen – die Rede ist von Zigarettenkippen. Überall, wo Menschen rauchen, hinterlassen sie die Reste dieses Vorgangs, allein in Paris fallen laut Stadtverwaltung jährlich 300 Tonnen Kippen an.

Denn geraucht wird weiterhin viel, in Deutschland tut es jeder Vierte. Damit liegt die Bundesrepublik innerhalb der Europäischen Union im oberen Mittelfeld. In deren Mitgliedstaaten werden täglich 72 Millionen Schachteln Zigaretten verkauft, in Deutschland brennen jeden Tag mehr als 200 Millionen Zigaretten ab, knapp 140 Millionen landen nach einer Berechnung der Hamburger Stadtreinigung auf Wegen, Plätzen und Straßen.

Das ergibt nicht nur ein hässliches Bild an allen betroffenen Orten. Zigarettenreste enthalten neben Nikotin auch Arsen, Blei, Cadmium, Benzol, Blausäure und viele andere umweltschädliche Stoffe. Weggeworfene Kippen werden durch Regen und Sonneneinstrahlung in kleinere Bestandteile zerlegt und können von Vögeln und Fischen – ähnlich wie Plastik – mit Nahrung verwechselt werden. Und sie schädigen die Umwelt, weil die Stoffe ins Erdreich sickern oder in Gewässern gelöst werden. Was aber lässt sich dagegen tun?

„Wir sind müllblind“

Stephan von Orlow hat dazu eine Idee. Der 49 Jahre alte Berliner fordert ein Pfandsystem für Zigaretten und die dazugehörigen Schachteln: 20 Cent Pfand je Zigarette, das macht rund vier Euro Pfand pro Schachtel. Wer die Zigaretten samt Packung zurückgibt, bekommt das Pfand zurück. Wer es nicht tut, hat vier Euro auf die Straße geworfen.

Klingt verrückt. Doch wer mit von Orlow, einem freundlichen Mann mit rotblondem Kurzvollbart, spricht, hat nicht den Eindruck, es mit einem Verrückten zu tun zu haben. Eher mit einem Menschen, der viel gelesen hat und sich Gedanken macht. Dem Berliner, Prozessmanager in einem mittelständischen Unternehmen, waren die vielen Kippen zunächst gar nicht aufgefallen. „Wir sind müllblind, manchen Müll sehen wir erst, wenn wir darauf aufmerksam gemacht wurden“, sagt er.

Das Thema Müll habe er vor allem bei Spaziergängen mit seinen drei Kindern im heimischen Berliner Ortsteil Tegel entdeckt. Als einmal ein Mann ein Papier auf die Straße geworfen habe, da habe seine damals neun Jahre alte Tochter gesagt: „Da können wir gar nichts machen.“ Von Orlow wollte das so nicht hinnehmen. Über Facebook startete er einen Aufruf, einmal am Tag drei Müllteile von der Straße in einen Abfalleimer zu entsorgen – auf dem Weg zur Arbeit oder zum Einkaufen etwa. Wenn hunderttausend mitmachen, so überlegte er, dann wären schon täglich 300.000 Teile Müll in der Stadt verschwunden. So entstand die Initiative „Die Aufheber“.

Mehr zum Thema 1/ Nichts wird so achtlos weggeworfen wie Zigarettenkippen. Deswegen ist die Idee gut, Pfand auf sie zu erheben.

Noch besser wäre es, wenn Müll erst gar nicht auf der Straße landet. Dass Zigarettenkippen ein Problem darstellen, haben die Städte durchaus erkannt. Doch bisher gehen die Kommunen nur mit Bußgeldern dagegen vor. Einheitliche Reglungen zur „unzulässigen Abfallentsorgung“, wie der Terminus für die Ordnungswidrigkeit heißt, gibt es in Deutschland nicht.

In Düsseldorf, Hannover oder Dresden kostet das Wegwerfen einer Zigarettenkippe zehn Euro, in Berlin oder Dortmund 35, in Hamburg und München 55, in Stuttgart 75 und in Mannheim hundert Euro. Allein, es muss kaum jemand damit rechen, für das Wegschnippen einer Zigarette wirklich bestraft zu werden. Die Einnahmen aus Bußgeldern dürften marginal sein im Vergleich zu dem Schaden, den die Kippen anrichten. Einige Kommunen haben Rauchverbote auf Spielplätzen erlassen – das Verschlucken einer Kippe kann bei Kleinkindern Vergiftungen hervorrufen.