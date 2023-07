Aktualisiert am

Aussage zu Migranten : Ramsauer reagiert auf Kritik an „Ungeziefer“-Vergleich

Der frühere Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer (CSU) hat mit einer Aussage über Migranten Kritik auf sich gezogen. In einem Interview mit dem als E-Paper erscheinenden Magazin „Mittelstand Digital“ des Bunds der Selbständigen (BDS) Nordrhein-Westfalen und der Bundesvereinigung Mittelständischer Unternehmer (BVMU) verglich er sie mit „Ungeziefer“.

Ramsauer sagte, der frühere chinesische Machthaber Deng Xiaoping habe einmal gesagt: „‚Wenn man die Fenster zu weit aufmacht, kommt auch viel Ungeziefer mit rein‘. Das heißt – übertragen auf die Einwanderungsproblematik –, dass wir aufpassen müssen, dass wir neben den Fachkräften nicht auch x-beliebige Wirtschaftsflüchtlinge mit ins Land holen.“ Ramsauer war zuvor nach kritischen Punkten am Fachkräfteeinwanderungsgesetz der Ampel gefragt worden.

Auf Nachfrage der F.A.Z. teilte Ramsauer mit: „Das Zitat von Deng Xiao Ping ist im Gespräch über die Mängel des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes gefallen und war nicht zur Veröffentlichung gedacht.“ Es sei inzwischen aus dem Interview entfernt worden. „Ich würde auch niemals einen solchen entwürdigenden Vergleich mit zugewanderten Fachkräften oder Migranten machen.“ In der Tat war die Passage am frühen Montagnachmittag online nicht mehr zu finden.

Kritik von Grünen und Linken

Die Linkspartei forderte am Montag, Ramsauer müsse angesichts dieser Aussage sein Bundestagsmandat zurückgeben. „Sollte er es nicht tun, muss Fraktionschef Merz handeln und den Abgeordneten aus der Fraktion ausschließen“, hieß es von der Partei. Geflüchtete mit Ungeziefer zu vergleichen sei „lupenreine Volksverhetzung“.

Ramsauer sitzt seit 1990 für den bayerischen Wahlkreis Traunstein/Berchtesgadener Land im Bundestag. In den Jahren 2009 bis 2023 war er Verkehrs- und Bauminister im Kabinett der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Auf Twitter war der Hashtag Ramsauer am Montag einer der deutschlandweit am meisten genutzten. In dem Netzwerk wurde der CSU-Politiker heftig kritisiert. Der grüne Bundestagsabgeordnete Johannes Wagner schrieb mit Blick auf Ramsauer, aber auch auf andere Äußerungen von Unionspolitikern, die vom CDU-Chef Friedrich Merz ausgerufene Brandmauer zur AfD „bröckelt nicht nur, sie hat schon jetzt große Lücken“. Die Union habe „definitiv ein Problem“. Wagners Parteikollege Daniel Eliasson twitterte, er habe Ramsauer wegen seiner Äußerungen wegen Volksverhetzung angezeigt.

Jens-Christian Wagner, Historiker an der Universität Jena, schrieb: „Geflüchtete (wie überhaupt Menschen) als ‚Ungeziefer‘ zu bezeichnen ist Volksverhetzung (§ 130 StGB)“. Er nannte die Äußerungen Ramsauers geschichtsvergessen. Sie seien eines Abgeordneten einer demokratischen Partei unwürdig.