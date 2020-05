Verfassungsrichter Huber im Gespräch : „Das EZB-Urteil war zwingend“

Peter M. Huber bei der Verkündung des Sterbehilfe-Urteils am 26. Februar 2020 in Karlsruhe Bild: Picture-Alliance

Die Haltung des Bundesverfassungsgerichts zum Europarecht ist Kritikern schon länger ein Dorn im Auge. Nach dem Urteil zur Europäischen Zentralbank (EZB) ist von „schlimm“ bis „gefährlich“ die Rede. Hat Sie das überrascht?

Reinhard Müller Verantwortlicher Redakteur für „Zeitgeschehen“ und F.A.Z. Einspruch, zuständig für „Staat und Recht“. F.A.Z.



Ich habe natürlich mit Kritik gerechnet. Was mich erstaunt, ist die Einseitigkeit und der eifernde Ton, der hier von manchen angeschlagen wird. Klar ist doch, dass der Europäische Gerichtshof (EuGH) zwar seit 50 Jahren einen schrankenlosen Vorrang des Europarechts reklamiert, fast alle nationalen Verfassungs- und Höchstgerichte dem jedoch genauso lange widersprochen haben. Solange wir nicht in einem europäischen Staat leben, richtet sich die Mitgliedschaft eines Landes nach seinem Verfassungsrecht. Dieses muss zwar offen sein für den Anwendungsvorrang des Europarechts, kann aber auch Grenzen vorsehen, wie das bei uns in Art. 23 des Grundgesetzes der Fall ist. Im Übrigen haben, was die Empörung noch fragwürdiger macht, andere Gerichte wie das oberste Gericht Dänemarks oder das Tschechische Verfassungsgericht Entscheidungen des EuGH schon für „Ultra vires“, also offensichtlich kompetenzwidrig, gehalten. Das alles lassen die Kritiker einfach unter den Tisch fallen.

Warum haben Sie dem EuGH ausgerechnet in dieser für die europäische Rechtsgemeinschaft kritischen Phase eine „schlechterdings nicht mehr nachvollziehbare“ und „willkürliche“ Entscheidung vorgeworfen?

Die Phase haben wir uns nicht ausgesucht. Auch darf ein Gericht nicht nach politischen Kriterien darüber entscheiden, wann es seine Entscheidung fällt. Die Begriffe „schlechterdings nicht mehr nachvollziehbar“ und „willkürlich“ klingen hart. Sie sind es aber nicht, weil sie es dem Bundesverfassungsgericht überhaupt erst ermöglichen, in eine „Ultra vires“-Kontrolle einzutreten. In der Sache dienen sie dazu, die Auslegung des Europarechts dem EuGH so lange zu überlassen, wie die Grenze des schlechterdings nicht mehr Nachvollziehbaren nicht überschritten wird. Erst wenn diese Grenze überschritten wird, liegt im Verstoß gegen das Unionsrecht auch ein Verstoß gegen das Grundgesetz. Deshalb haben wir etwa mit Blick auf das Verbot der monetären Staatsfinanzierung eine willkürliche Beurteilung nicht feststellen können und seine Auslegung akzeptiert, obwohl wir einige Bedenken hatten. Mit denselben Kriterien grenzt man im Übrigen die Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichts auch von jener des Bundesgerichtshofs oder des Bundesverwaltungsgerichts ab, die für Zivil- und Straf- beziehungsweise Verwaltungsrecht zuständig sind. Nur wenn deren Entscheidungen willkürlich sind, verstoßen sie zugleich gegen das Grundgesetz.

Inwiefern war dieses Urteil zwingend?

Das Programm zum Ankauf von Staatsanleihen PSPP hat erhebliche wirtschaftspolitische Nebeneffekte – für die Haushalte der Mitgliedstaaten, den Immobilien- und Aktienmarkt, Lebensversicherungen und anderes mehr – und betrifft insoweit auch Bereiche, für deren Ordnung die Mitgliedstaaten zuständig sind. Mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit soll sichergestellt werden, dass diese Übergriffe nicht außer Verhältnis zum angestrebten Erfolg stehen. Das erfordert eine Abwägung. Nur so kann etwa ein flagranter Missbrauch verhindert werden. Eine solche Abwägung gab es aber nicht einmal im Ansatz, und der EuGH hielt sie in seiner Vorabentscheidung auch nicht für erforderlich. Insofern war das Urteil meines Erachtens zwingend.

War das Handeln der EZB in diesem Punkt wirklich diesen Streit wert?