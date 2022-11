Peter Gauweiler im Interview : „Der Staat muss gegen die Klimaaktivisten nicht den Hulk geben“

Findet, der Staat müsse gegen Klimaaktivisten „nicht den Hulk geben“: der ehemaliger CSU-Umwelt- und Innenpolitiker Peter Gauweiler, hier am 25. Januar 2018 in München Bild: dpa

Herr Gauweiler, jüngst habe ich mit dem Musiker Leslie Mandoki gesprochen, dessen Tochter vor ein paar Jahren gegen die Abholzung des Hambacher Forsts demonstrierte und dabei vom Baum fiel. Mandoki erzählte, seinerzeit hätten Sie ihn bei einem zufälligen Treffen beglückwünscht, dass er die Tochter zum Revoluzzertum erzogen habe. Hört sich an, als hätten Sie Sympathien für die Klimaaktivisten.

Hmm. Sie lassen einen jedenfalls nicht gleichgültig – als Vater oder wenn man im Stau steht.

Haben Sie wegen der „Letzten Generation“ schon mal im Stau gestanden?

Letzten Freitag in Berlin konnte ich mir auf der Fahrt in die Stadt die Akteure anschauen. Da saßen so zehn Buben und Mädchen, und die kraftlose Berliner Polizei stand ratlos in Scharen drum herum. Wenn ich noch politisch tätig wäre, würde ich langsam die Hauptstadtfrage stellen.

Was hätten Sie in Ihrer Zeit als bayerischer Innenstaatssekretär gemacht?

Wir haben damals bei den Blockaden an der Zufahrt zur atomaren Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf gesagt, es ist mit der Menschenwürde des Polizeibeamten nicht vereinbar, dass er Zwei-Zentner-Leute wie auf einem Kaiserstuhl wegtragen muss. Also: Androhung unmittelbaren Zwangs und dann ein kleiner Armhebel. Dann standen die schon auf.

Heute sind sie doch festgeklebt.

Wahrscheinlich würde ich heute den Verkehr umleiten und die Demonstranten ein bisschen sitzen lassen.

Sie empfinden keine Sympathie für die jungen Leute?

Ich war – offen gesagt – immer aufseiten des wehrhaften Staates, es wäre Anbiederei, wenn ich hier was anderes behaupten würde. Aber ganz fremd ist mir ein Gefühl des Verstehens auch wieder nicht. Vor ein paar Jahren haben meine Frau und ich in Paris eine schöne „Gilets ­jaunes“-Demons­tration erlebt, die „Gelbwesten“. Und wir mittendrin und auch gleich mitdemons­triert. Im Nebel von Tränengas auf den Champs-Élysées. Herrlich!

Warum mitdemonstriert?

Widerstand, Trotz und Aufbegehren sind doch auch ein Teil von einem selber. Kritiker würden sagen: Das ist der Faschist in dir. Andere: der Anarchist. Zusätzlich zum Übermut auch eine fausthafte Verzweiflung: Und seh, dass wir nichts ändern können, das will mir schier das Herz verbrennen. Das Nachdenken darüber ist in mir drin, aber auch der Ärger, das „Hau ab und schleich di“. Ich nenne das die ewige Podiumsdiskussion in mir selbst.

Ebendie scheint nicht gerade eine Stärke Ihrer Partei, der CSU, zu sein. Da wird nur draufgehauen auf die Aktivisten. „Klima-RAF“, härtere Strafen . . .

Also, den Alexander Dobrindt, auf den Sie hier ja anspielen, verteidige ich gerne. Er ist einer der ganz wenigen in der Union, die noch die Traute haben, was Anstößiges zu sagen. Es gehört doch zur ganzen Wahrheit, dass, wenn Leute anfangen, ihre Meinung so absolut zu stellen wie die Klimakleber, ein verantwortlicher Bundespolitiker sagen muss: Wir lassen euch das nicht durchgehen.

In der „Süddeutschen Zeitung“ stand jüngst zu lesen: „Wenn Menschen nicht auch das tun, was zwar nicht erlaubt, aber in ihren Augen richtig ist, gibt es keinen Fortschritt.“

Alles wahr, aber die bayerisch-bürgerliche CSU ist nicht gegründet als die Partei für Suffragetten und Bilderstürmer. Zum Bürgerlichen gehört es, auf die Wohltat des Einhaltens von Regeln hinzuweisen. Dafür brauchen Sie so brave Typen, wie wir alten CSUler es waren. Was Mandoki betrifft: Natürlich muss man zur eigenen Tochter stehen. Aber Leslie weiß, wie alle guten Väter, zu sagen: Bitte runter vom Baum. Und würdest du bitte deinen Bachelor fertig machen.

Die christlichen Parteien berufen sich ja auf Jesus. Der hat die Einhaltung der Gesetze auch nicht so wichtig genommen.

Jesus sagt aber auch: „Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist.“ Und im Römerbrief 13 steht, dass jede Obrigkeit von Gott kommt.