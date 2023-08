Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) während eines Besuchs des Karrierecenters der Bundeswehr in Stuttgart. Bild: dpa

Boris Pistorius hat einen wichtigen Grund genannt, warum die Bundeswehr ihre neu festgelegte Sollstärke so schnell wohl nicht erreichen wird. Der Verteidigungsminister erklärt es mit der Demographie, die sich nicht an die Zeitenwende hält: Fachkräftemangel allerorten. Trotz vermehrter Anstrengungen geht die Zahl der Bewerber zurück. Es ist deshalb richtig, noch stärker auch Frauen und Einwanderer anzusprechen.

An sich wird „Dienen“ rehabilitiert

Das gehört aber zu den Schwerpunkten der Rekrutierung, die auch ohne demographische Krise angebracht wären. Ob allein damit die Bundeswehr zu dem wird, was sie wieder werden soll, darf allerdings bezweifelt werden. Wo es noch Schulen gibt, die sich für „bundeswehrfrei“ erklären, ist Deutschland ein Staat, in dem seine Armee als notwendiges Übel behandelt wird.

Wer will außerdem schon „dienen“, wenn im Leben eines Soldaten die Work-Life-Balance einen ganz anderen Sinn ergibt als im zivilen Leben? Wenn Einsatz und Gehorsam, nicht Anspruch und Egotrip gefragt sind? Die Debatte über ein „soziales Pflichtjahr“ zeigt zwar, dass „Dienen“ rehabilitiert wird – aber nicht jedes Dienen.

Mehr zum Thema 1/

Die Bundeswehr taucht in solchen Überlegungen nur am Rande auf. Nicht, weil es gute Gründe gibt, die Wehrpflicht für unangebracht zu halten. Es liegt auch daran, dass unter „sozial“ alles verstanden wird, nur nicht der „Dienst an der Waffe“. Mit Demographie hat das herzlich wenig, mit den Irrtümern von Parteien wie der von Pistorius sehr viel zu tun.