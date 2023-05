Schwer zu sagen, wann die Demokratie in Deutschland geboren wurde. Schließlich ist das weniger ein Ereignis denn ein Prozess. Das Paulskirchen-Jubiläum ist nun jedenfalls Anlass, über einen nationalen Gedenktag neu nachzudenken.

Reinhard Müller Verantwortlicher Redakteur für „Zeitgeschehen" und F.A.Z. Einspruch, zuständig für „Staat und Recht".



Schon Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte angeregt, einen Gedenktag ins Leben zu rufen, „der sich mit einem demokratischen Patriotismus verbinden kann“. Nun will Hessen an diesem Freitag eine Entschließung mit dem Titel „Gedenktag zur Geburtsstunde der Demokratie in Deutschland“ in den Bundesrat einbringen. Der Bundesrat soll demnach aber kein konkretes Datum nennen, sondern die Bundesregierung bitten, „im Einvernehmen mit den Ländern eine unabhängige Historikerkommission einzusetzen, die ein geeignetes historisches Datum für diesen Gedenktag vorschlägt.“