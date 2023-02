Die Veranstaltung läuft seit rund anderthalb Stunden, als die Frau ganz allein an ihrem Tisch sitzt. Sie sei eigentlich hierhergekommen, weil sie gegen den Krieg sei, erzählt sie. Und weil sie hoffe, auf Gleichgesinnte zu treffen. „Krieg ist doch was ganz Furchtbares“, sagt sie und spricht über ihren Vater, der in den letzten Kriegstagen als Jugendlicher zusammen mit seiner Schwester aus Schlesien fliehen musste. Immer wieder seien diese Geschichten in ihrer Familie erzählt worden.

Stefan Locke Korrespondent für Sachsen und Thüringen mit Sitz in Dresden. Folgen Ich folge



„Mir geht es heute nicht um mich“, sagt die Frau und wischt sich ein paar Tränen aus ihrem Gesicht. Sie habe ihr Leben fast hinter sich. „Aber meine Kinder und Enkel, was wird denn aus denen, wenn das hier alles eskaliert?“

Sie schaut sich um. Vorne auf der Bühne tobt eine Art Horrorshow. Eine Frau und ein Mann, die sich als Fernsehmoderatorin und Gesundheitsminister verkleidet haben, versuchen, einen Sketch aufzuführen. Beide können ihren Text nicht, und wenn ihnen doch wieder etwas einfällt, geht entweder das Mikrofon nicht oder es quietscht völlig übersteuert durch die Halle. So geht das nun schon seit einer Viertelstunde. „Völlig unter der Gürtellinie!“, schimpft ein älterer Mann, der Richtung Ausgang eilt. „Also wirklich, sowas Primitives“, ruft er und bleibt dann doch noch bei zwei Bekannten sitzen, die ebenfalls peinlich berührt dreinschauen.

Die Frage ist, was sie eigentlich erwartet hatten beim „Patriotischen Aschermittwoch“ in Ronneburg bei Gera. Eine „fulminante Saalveranstaltung“ und ein „Signal der patriotischen Einheit und eine Kampfansage an die Politik des Regimes“ hatten die Veranstalter angekündigt. Hauptorganisator ist Christian Klar, ein Mitvierziger mit engen Kontakten in die rechtsextreme Szene, der im nahen Gera sogenannte Montagsdemos gegen alles Mögliche organisiert, auf denen auch schon Thüringens AfD-Chef Björn Höcke sprach. Der fehlt diesmal, dafür sind Vereinigungen wie „Freie Thüringer“ und „Aufbruch Deutschland“ des einstigen AfD-Politikers André Poggenburg, die rechtsextreme Partei „Freie Sachsen“ sowie „Compact“, das Fachmagazin für Verschwörungsgläubige, mit am Start.

Ein Strohmann mietete die städtische Halle an

Es wirkt wie eine Rechtsaußen-Resterampe, die sich da auf der Bühne der „Bogenbinderhalle“ versammelt hat. Die wiederum gehört der Stadt, weshalb die Vergabe für mächtig Ärger im Vorhinein sorgte. Die CDU-Bürgermeisterin hatte die Halle offenbar an ein Unternehmen vermietet, das als Strohmann diente. Der eigentliche Zweck blieb jedoch nicht verborgen, weshalb die örtliche SPD-Bundestagsabgeordnete Elisabeth Kaiser intervenierte. „Hinter dieser Veranstaltung stehen vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem sowie staats- und demokratiefeindlich eingestufte Organisatoren“, schrieb sie an das Rathaus und forderte auf, den Vertrag zu kündigen, falls er unter falschen Angaben geschlossen wurde. Auch das Thüringer Innenministerium bot Hilfe an.

Doch die Bürgermeisterin tauchte ab, war für niemanden zu sprechen. Thüringens CDU-Chef Mario Voigt verteidigte seine Parteifreundin. Sie sei eine „verantwortungsvolle Bürgermeisterin, die mit beiden Beinen im Leben steht“, sagte er der Zeitung „Thüringer Allgemeine“. Er gehe davon aus, dass sie reingelegt wurde. In der Halle selbst ist die Freude über den „Coup“ groß.