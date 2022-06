Parteitag in Riesa : Die AfD hat Angst vor sich selbst

Alice Weidel beantwortet am Samstag auf dem AfD-Parteitag in Riesa Fragen von Journalisten. Bild: dpa

Die AfD will sich mit alten Führungsfiguren ein neues Erscheinungsbild geben. Der wiedergewählte Bundessprecher Tino Chrupalla hat mit seiner Person das Wort „Aufbruch“ verbunden und „die Chance, die Vergangenheit hinter sich zu lassen“. Tatsächlich ist Chrupalla, anders als sein aus dem gemäßigten Milieu der AfD stammender Gegenkandidat Norbert Kleinwächter, eine Integrationsfigur – dem allerdings Integrationskraft fehlt. Deswegen kann auch der Anführer des rechts(extremen) Lagers Björn Höcke mit ihm leidlich zurechtkommen, ohne sich selbst in einem Führungsamt exponieren zu müssen.

Johannes Leithäuser Politischer Korrespondent in Berlin.

Dass Höcke auch so lenkenden Einfluss auf die AfD hat, demonstrierte er auf dem Bundesparteitag in Riesa mit einigen kurzen Interventionen, die allerdings nicht inhaltlichen Positionen, sondern Satzungs- (also Macht-)fragen galten. Höcke gab zuerst den Ausschlag dafür, dass die AfD ihre Statuten so änderte, dass künftig auch ein Vorsitzender die Partei alleine führen kann. Mit einem zweiten kurzen Auftritt erreichte er dann, dass diese neue Möglichkeit nicht gleich zur Anwendung kommt, sondern erst frühestens in zwei Jahren.