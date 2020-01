Für Parteitag in Berlin : Wirt durfte der AfD den Mietvertrag kündigen

Die Berliner AfD kann ihren Parteitag am Wochenende nicht in den angemieteten Räumen im „Ballhaus Pankow“ durchführen. Die Partei scheiterte am Donnerstag mit einem Eilantrag vor dem Landgericht Berlin. Mit ihm sollte der Vermieter verpflichtet werden, die am 20. Dezember angemieteten Räume zur Verfügung zu stellen. Der Wirt hatte den Mietvertrag am 6. Januar aufgekündigt, da mit Protesten gegen den Parteitag zu rechnen sei und er sich in seiner Existenz bedroht sehe. Das Landgericht Berlin entschied nun, dass der Antrag der AfD auf Erlass einer einstweiligen Verfügung unbegründet sei. Der Vermieter habe „glaubhaft gemacht, dass ein Mitarbeiter wegen der geplanten Veranstaltung bedroht worden sei“, heißt es in einer Mitteilung des Landgerichts.

Es müsse dem Vermieter deshalb überlassen bleiben, selbst darüber zu befinden, ob er bereit sei, das Risiko auf sich zu nehmen, wenn er die Räume vermiete. Zwar sei der Vertrag durch die Kündigung nicht unwirksam geworden, doch gehe das mögliche Risiko über die vertragliche Verpflichtung hinaus. Dem Vermieter stehe daher ein „Leistungsverweigerungsrecht“ zu. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig, es kann dagegen sofortige Beschwerde eingelegt werden.

Die Berliner AfD reagierte erbost auf die Entscheidung. „Damit ist das Recht in Deutschland nicht mehr das Papier wert, auf dem es gedruckt ist“, sagte der Landesvorsitzende Georg Pazderski, der seine Partei „Terror“ von links ausgesetzt sieht. Er erwarte nun „von allen demokratischen Institutionen Rückendeckung, denn es geht nicht mehr um Parteipolitik, sondern um Deutschlands Freiheit“. In den vergangenen Tagen hatten linksradikale Gruppen im Internet zu Aktionen aufgerufen, um den Parteitag zu verhindern, und angekündigt, ihn „zu Brei zu stampfen“ und zu einem „Desaster“ für die AfD zu machen.

Der Berliner AfD-Landesverband hatte im vergangenen September und November ihren Parteitag zweimal verschieben müssen, weil sie nach eigenen Angaben keine Räumlichkeiten dafür finden konnte. Deshalb wird die Partei gegenwärtig von einem Notvorstand geführt, weil die nach dem Parteiengesetz vorgeschrieben Wahl des Vorstands nicht fristgerecht durchgeführt werden konnte.