Parteitag in Berlin : „Die SPD ist Volkspartei, und wird es immer bleiben“

Die kommissarische SPD-Vorsitzende Malu Dreyer hat zu Beginn des Parteitags für die Regierungsbeteiligung der Sozialdemokraten geworben. Die SPD habe in der Bundesregierung viel erreicht. „Es macht einen Unterschied, wer regiert“, sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin in ihrer Abschiedsrede an der Spitze der Partei. Sie erinnerte an die Grundrente, die für bis zu 1,5 Millionen Bürger gelte, an die Abschaffung des Soli und an die 430.000 Paketzusteller, die nun „vor Ausbeutung geschützt“ würden. Das alles sei sozialdemokratische Politik, auf die sie „mächtig stolz“ sei.

Dreyer dankte dem Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz gleich zwei Mal für seine Arbeit, was die Delegierten mit langem Beifall quittierten. Scholz war zusammen mit der Brandenburger Politikerin Klara Geywitz in der Urabstimmung über die neuen Parteivorsitzenden unterlegen. Die Sieger Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans sollen auf dem Parteitag in einer Doppelspitze als Vorsitzende gewählt werden.

Dreyer verteidigte die Urabstimmung über die neuen Vorsitzenden, die auch in der Partei umstritten ist. In der SPD habe es nie „eine solche Breite und Tiefe innerparteilicher Demokratie“ gegeben. Sie ging auch indirekt auf die schwachen Wahlergebnisse der SPD ein. Viele Menschen würden die SPD nicht mehr als Wertepartei erleben, sondern als „Taktikpartei“. Die SPD müsse deshalb auf eine „Politik des Respekts und der Mitmenschlichkeit“ setzen. „Die SPD ist Volkspartei, und sie wird es immer bleiben.“

Dreyer bedankte sich für die Zusammenarbeit bei Manuela Schwesig und Thorsten Schäfer-Gümbel, die zunächst die Partei mit ihr zusammen kommissarisch geführt hatten. Sie dankte in einer längeren Passage auch Andrea Nahles, die nach innerparteilichen Angriffen im Juni als Parteichefin und Fraktionsvorsitzende im Bundestag zurückgetreten war. Sie habe als erste Frau an der Spitze der SPD „die Türen für alle Frauen“ in der Partei aufgemacht. „Diese Türen bleiben offen.“ Nahles ist nicht auf dem Parteitag. „Irgendwie wird sie es hören“, sagte Dreyer. Die Kandidaten Esken und Walter-Borjans erwähnte Dreyer nur kurz und wünschte ihnen „Kraft, Fortune und Zusammenhalt“.

Mehr zum Thema 1/

Vor Beginn des Parteitags hatte sich der Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert zuvor indirekt von Vizekanzler Olaf Scholz und dessen Führungsstil distanziert. Der SPD habe es in den von Scholz geprägten Jahren nie an Logik gemangelt, sagte Kühnert dem „Spiegel“. Das Problem sei aber auch gewesen, dass die Logik „überbordend“ gewesen sei. Die Emotionalität und der Versuch, die SPD-Mitglieder zu überzeugen oder zu begeistern, habe gefehlt, sagte der Juso-Vorsitzende dem Magazin. Kühnert sprach sich auch für eine konsequente Mitbestimmung der Parteimitglieder auf. „Lange Zeit gab es viel Partizipationsillusion, aber kaum echte Partizipation.“ Dies sei erst in den letzten beiden Jahren besser geworden. Es müsse weiter das Ziel sein, eine ökonomische Absicherung für alle zu erreichen, so Kühnert. Die SPD dürfe aber nicht mehr danach streben, von allen gewählt zu werden.

Kühnert will am Freitagnachmittag in einer Kampfkandidatur gegen Arbeitsminister Hubertus Heil als stellvertretender SPD-Vorsitzender antreten. Im „Spiegel“ sagte er, der „Gemeinwohl-Begriff“ müsse unverwechselbarer Kernbestand der SPD sein, er sei entscheidend. „Ich will den Leuten ihre Individualität in Alltag und Lifestyle nicht ausreden", so Kühnert. Es müsse aber wieder stärker um Daseinsvorsorge und sozialen Ausgleich gehen. Zugleich forderte der 30-Jährige seine Partei auf, den Begriff Volkspartei enger zu definieren.

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig dringt derweil auf Gespräche ihrer Partei mit der Union über die künftige Regierungsarbeit. Sie werbe dafür, dass die neue Parteispitze mit der Union auslote, was in den kommenden zwei Jahren möglich sei, sagte die SPD-Politikerin am Freitag im ZDF-„Morgenmagazin“. „Entweder wir sagen, es ist genug, um wirklich weiterzuregieren. Oder man sagt, es ist nicht genug. Ich finde nur wichtig: Die Entscheidung muss getroffen werden“, sagte die SPD-Landesvorsitzende.