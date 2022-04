FDP-Parteitag : Schwieriger Umgang mit Scholz

Sie lauschen dem zugeschalteten Lindner: Marie-Agnes Strack-Zimmermann (zweite von links) und andere Delegierte am Samstag in Berlin Bild: Jens Gyarmaty

Es ist zwölf Uhr mittags in der Station Berlin, einem früheren Bahnhofsgelände in Kreuzberg, und sechs Uhr morgens in Washington. „Die Pandemie ist nicht vorüber. Zeuge: Christian Lindner“, sagt Christian Lindner in die Kamera – sein Kopf ist überlebensgroß auf der Leinwand hinter der Bühne zu sehen. Die gut 660 Delegierten in der Station Berlin lachen verhalten.

Leonie Feuerbach Redakteurin in der Politik. Folgen Ich folge

Der FDP-Parteichef und Bundesfinanzminister spricht noch kurz über die Pandemie – die FDP habe recht behalten mit ihrem viel kritisierten Lockerungskurs – und kommt dann zum dieser Tage alles beherrschenden Thema: dem Ukrainekrieg.