Aktualisiert am

Die CSU beschließt in Nürnberg ein neues Grundsatzprogramm und wählt Markus Söder zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl. Der erklärt, was er für seine „Lebensaufgabe“ hält – und was für „Schafsscheiß“.

Der CSU-Vorsitzende Markus Söder ist, wie erwartet, zum Spitzenkandidaten seiner Partei für die Landtagswahl im Oktober gewählt worden. Die Wahl auf einem kleinen Parteitag in Nürnberg fand per Handzeichen statt, auch deswegen war sichergestellt, dass das Ergebnis einstimmig ausfiel, nicht einmal Enthaltungen gab es.

Timo Frasch Politischer Korrespondent in München. Folgen Ich folge



Söder nutzte den Parteitag zur Positionsbestimmung. Der Hauptgegner sind nach wie vor die Grünen – in dieser Sache hat Söder seine Meinung in den vergangenen Monaten nicht geändert. Neuerlich schloss er eine Koalition mit ihnen aus („Ich sage Nein zu Schwarz-Grün“) und bekannte sich zu einer Fortsetzung des Bündnisses mit den Freien Wählern.

Insbesondere ins Visier nahm Söder Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und dessen Staatssekretär Patrick Graichen, der seinen Trauzeugen für einen hochdotierten Posten empfohlen hatte; er sollte Chef der Deutschen Energie-Agentur werden. Söder sprach von „grüner Korruption“ und verlangte die Entlassung Graichens. Die Grünen warnte er davor, gegenüber der CSU „noch einmal das Wort Filz in den Mund zu nehmen“: „Löst eure eigenen Probleme anstatt anderen Ratschläge zu geben.“

„Lebensaufgabe“: Bayern

Er erneuerte auch sein jüngst in der Sendung „Markus Lanz“ geäußertes Bekenntnis, dass seine „Lebensaufgabe“ – ein Wort, das man bei ihm wörtlicher verstehen kann als bei anderen Politikern – Bayern sei. „Einmal Berlin reicht.“ In Richtung der Schwesterpartei CDU, die – immerhin – ihre stellvertretende Generalsekretärin Christina Stumpp ins Frankenland geschickt hatte, sagte er: „Ich will ein gutes Miteinander.“

Söder setzte auch ein paar neue inhaltliche Akzente. So zeigte er sich „offen“ für den Kauf von Wasserkraftwerken durch den Freistaat – sollte der Bund entsprechende Bereitschaft zeigen, die Uniper-Anlagen abzugeben. Tatsächlich wird in Bayern gerade debattiert, ob der Freistaat nicht die Wasserkraftwerke des Energiekonzerns, der nach seiner Rettung momentan zu 99 Prozent in Staatshand ist, übernehmen sollte.

Söder sagte zudem, er wolle eine staatseigene Gesellschaft für die Förderung der Windkraft gründen – eine „Bayern Wind“ –, „damit nicht irgendwelche Investoren das Geld verdienen“. Außerdem kündigte er an, dass der Meisterbrief für alle kostenfrei sein soll, auch rückwirkend für alle, die in diesem Jahr die Ausbildung beenden. Nicht zu vergessen: Bayern wird laut Söder in den nächsten Wochen seine Klage gegen den Länderfinanzausgleich, in den der Freistaat momentan etwa zehn Milliarden Euro im Jahr einzahlt, einreichen.

„Schafsscheiß“: Sombrero-Debatte

Die CSU beschloss am Samstag ihr neues Grundsatzprogramm mit dem Titel „Für ein neues Miteinander“. Ein roter Faden im Text sind Resilienz und Widerstandsfähigkeit, was etwa die Demokratie und die Volkswirtschaft betrifft. Viel mehr Raum als im Vorgängerprogramm ge­währt die Partei der Außen- und Sicherheitspolitik. Deutschland und Europa seien „gefordert, ihre Sicherheit selbst in die Hand zu nehmen“. Sicherheit müsse zu­künftig wieder vermehrt durch Stärke und Abschreckung garantiert werden.

Außerdem stellt sich die CSU gegen „Wokeness“ und Identitätspolitik. Darauf ging auch Söder in seiner Parteitagsrede ein. Manche Debatten „in einem Teil der politischen Klasse“, etwa über die Frage, ob Deutsche (angeblich mexikanische) Sombreros aufsetzen dürften, bezeichnete er als „Schafsscheiß“.

Mehr zum Thema 1/

Söder reist seit Monaten unermüdlich durchs Bayernland. Man könnte auch sagen: Er reiht einen Wahlkampftermin an den anderen. Dass er in seiner gut 90 Minuten dauernden Rede in Nürnberg sagte, nun beginne „der Vorwahlkampf“, lässt für die kommenden Monate bis zur Wahl am 8. Oktober einiges erwarten, womöglich befürchten.