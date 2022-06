Parlamentspräsident zu Besuch : „Die Ukraine ist Europa“

Die Ukraine hofft weiter auf eine Mitgliedschaft in der EU. Nun ist der Parlamentspräsident in Berlin. Er kennt die Skepsis des Bundeskanzlers.

Der ukrainische Parlamentspräsident Ruslan Stefantschuk hat bei seinem Besuch in Berlin nachdrücklich die Aufnahme seines Landes in die EU gefordert. Als ersten Schritt strebt er an, dass die EU-Mitgliedstaaten auf ih­rem Gipfel Ende Juni der Ukraine den Status als EU-Beitrittskandidat verleihen. „Die Ukraine ist Europa“, sagte Stefantschuk bei einer Unterredung mit Parlamentspräsidentin Bärbel Bas (SPD) und Abgeordneten des Auswärtigen Ausschusses und des Europaausschusses am Donnerstagnachmittag im Bundestag. „Für diese Worte wurden die Ukrainer erst geschlagen, dann getötet, heute werden sie dafür vernichtet“, sagte der Parlamentspräsident. „Die Ukrainer warten auf die Anerkennung Europas.“

Stefantschuk kennt die Skepsis der Bundesregierung. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte Mitte Mai in einer Re­gierungserklärung gesagt, dass der Beitrittsprozess „keine Sache von ein paar Mo­naten oder einigen Jahren“ sei. „Wir wissen, dass wir dafür noch viel tun müssen“, sagte Stefantschuk am Donnerstag. Den Status als EU-Beitrittskandidat be­zeichnete er als Fundament, auf das man aufbauen könne. Er forderte den Bundestag auf, eine entsprechende Re­solution oder einen Beschluss zu fassen. „Das wird auch dem Bundeskanzler und der Regierung den Weg aufzeigen.“ Russland habe Europa am 24. Februar überfallen. Es wäre schön, wenn es am 24. Juni eine Reaktion darauf gebe, so Stefan­tschuk. Am 23. und 24. Juni treffen sich die Staats- und Regierungschefs zu einem Gipfel in Brüssel.

Anton Hofreiter (Grüne), der Vorsitzende des Europaausschusses, sagte am Donnerstag: „Es ist dringend geboten, dass die Ukraine Kandidatenstatus be­kommt“, viele Abgeordnete applaudierten. Es gebe die Befürchtung, dass die Ukraine noch nicht so weit sei. Aber Kandidatenstatus bedeute ja nicht, dass die Ukraine dann schon Mitglied wäre, so Hofreiter. Es sei aber ein Zeichen an Russland: „Ja, die Ukraine hat eine Perspektive, ja, sie gehört zu Europa.“ Hofreiter war zusammen mit Michael Roth (SPD), dem Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses, und Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), der Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses, im April als erste deutsche Politiker seit Kriegsbeginn in die Ukraine gereist.

Auch Roth beteuerte am Donnerstag die Notwendigkeit einer friedlichen Erweiterung der EU – „nicht überstürzt, aber doch so schnell wie möglich“. Roth sagte: „Unsere europäischen Werte, unsere Sicherheit werden derzeit vor allem in der Ukraine verteidigt“, deshalb verdiene das Land „keinen Formelkompromiss, sondern eine ehrliche Antwort“. Im Juni solle die EU den Kandidatenstatus beschließen.

„Unser Streben nach Freiheit und die europäischen Werte haben uns die Kraft gegeben zu kämpfen“, sagte Stefantschuk. Der russische Präsident Wladimir Putin habe Angst, dass sich die Ukraine in Europa integriere. Aber sein Land wolle weder eine „russische Kolonie“ noch eine „Pufferzone“ sein, so Stefantschuk. Die Hin­wendung der Ukrainer zu Demokratie und Freiheit habe Putin ihnen nicht verziehen. Ohne die Ukraine funktioniere die Idee nämlich nicht, „eine Sowjetunion 2.0 wiederzubeleben“. Viele hätten nach dem 24. Februar geglaubt, dass die Ukraine binnen drei Tagen fallen werde. „Nun haben wir Tag 99. Wir haben den Angreifer nicht nur gestoppt, wir erobern unser Land zu­rück.“