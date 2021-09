Erzbistum Hamburg : Papst nimmt Rücktritt von Erzbischof Heße nicht an

Papst Franziskus hat die Bitte um Amtsverzicht des Hamburger Erzbischofs Stefan Heße abgelehnt. Wie die Apostolische Nuntiatur am Mittwochmittag bekannt gab, soll der vormalige Personalchef und Generalvikar des Erzbistums Köln „seine Sendung als Erzbischof von Hamburg im Geist der Versöhnung und des Dienstes an Gott und den seiner Hirtensorge anvertrauten Gläubigen“ fortführen.

Im März hatte die Kölner Anwaltskanzlei Gercke Wollschläger ein Missbrauchsgutachten vorgestellt, in dem Heße aus seiner Kölner Zeit elf Pflichtverletzungen im Umgang mit Fällen von sexualisierter Gewalt vorgeworfen worden waren. Unter anderem hatte er versäumt, kirchliche Verfahren zur Aufklärung von Missbrauchsvorwürfen einzuleiten, sowie mehrere Fälle nicht an die Staatsanwaltschaft oder die Glaubenskongregation im Vatikan gemeldet.

Heße gab an, „nie an Vertuschung beteiligt“ gewesen zu sein

Heße unterbreitete daraufhin in einer Ansprache dem Papst den Wunsch, auf sein Bischofsamt zu verzichten. Zwar habe er in seinen verschiedenen Verantwortlichkeiten bei der Aufklärung von sexueller Gewalt in der Kirche „immer nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt“. Zudem habe er sich „nie an Vertuschung beteiligt“ Gleichwohl wolle er Konsequenzen aus den ihm vorgeworfenen Pflichtverletzungen ziehen.

Die „Persönliche Erklärung“ endete mit den Worten: „Um Schaden vom Amt des Erzbischofs sowie vom Erzbistum Hamburg abzuwenden, biete ich Papst Franziskus meinen Amtsverzicht an und bitte ihn um die sofortige Entbindung von meinen Aufgaben.“

In der Mitteilung der Nuntiatur hieß es, nach eingehender Prüfung aller Sachverhalte und des Berichts der beiden im Juni nach Köln entsandten Visitatoren seien der Papst und seine Mitarbeiter zu dem Ergebnis gelangt, dass es in Köln „Mängel in der Organisation und Arbeitsweise des Erzbischöflichen Generalvikariates sowie persönliche Verfahrensfehler“ gegeben habe.

„Die Untersuchung hat jedoch nicht gezeigt, dass diese mit der Absicht begangen wurden, Fälle sexuellen Missbrauchs zu vertuschen.“ Da Heße nun aber „seine in der Vergangenheit begangenen Fehler in Demut anerkannt und sein Amt zur Verfügung gestellt“ habe, habe der Papst die Bitte um Amtsverzicht abgelehnt.

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der Limburger Bischof Bätzing, kommentierte die Entscheidung des Papstes am Mittwoch mit den Worten, für das Erzbistum Hamburg und seinen Bischof ende eine schwierige Zeit der Ungewissheit. „Das ist gut so, und dafür bin ich dankbar.“ Er wünsche dem Erzbistum und seinem Erzbischof „einen guten Neustart in gemeinsamer Verantwortung, der von gegenseitigem Vertrauen getragen ist.“ Bei allen, die nun möglicherweise irritiert seien, werbe er um das Zutrauen, „dass die Entscheidung des Papstes aufgrund von Beratung wohl überlegt und begründet ist“.

Heße war 2015 als Nachfolger von Werner Thissen zum dritten Erzbischof des 1994 wiedergegründeten Erzbistums Hamburg gewählt worden. In der Deutschen Bischofskonferenz hat er seit 2015 das Amt des „Flüchtlingsbischofs“ inne. Bis zum vergangenen Herbst agierte der 55 Jahre alte Erzbischof namens der Bischofskonferenz auch als Geistlicher Assistent des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK).