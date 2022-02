Emeritierter Papst : Benedikt XVI. bittet Missbrauchsopfer um Entschuldigung

Der emeritierte Papst Benedikt XVI. hat alle Opfer von sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche um Entschuldigung gebeten. In einer Stellungnahme bekundete er „tiefe Scham“ sowie „Schmerz über die Vergehen und Fehler“, die in seinen Amtszeiten an den betreffenden Orten geschehen seien. Benedikt betonte, dass jene in „diese übergroße Schuld“ hineingezogen würden, die sie „übersehen wollen oder sie nicht mit der nötigen Entschiedenheit und Verantwortung angehen“.

Gleichzeitig wies der frühere Erzbischof von München und Freising konkrete Vorwürfe aus dem jüngst veröffentlichten Münchner Missbrauchsgutachten zurück. Über seine Rechtsanwälte hat Benedikt einen sogenannten Faktencheck veröffentlicht. In einer Ordinariatssitzung zu einem Priester im Jahr 1980 sei es demnach weder um dessen Missbrauchstaten, noch um dessen geplanten seelsorgerischen Einsatz im Münchner Erzbistum gegangen, hieß es in einer am Dienstag vom Vatikan veröffentlichten Erklärung seiner persönlichen Berater.

„Es ging ausschließlich um die Unterbringung des jungen Priesters X., weil er sich in München einer Therapie unterziehen sollte. Diesem Anliegen wurde entsprochen. Der Grund der Therapie wurde in der Sitzung nicht benannt.“ In der Sitzung sei nicht entschieden worden, dass ein „Missbrauchstäter in der Seelsorge eingesetzt“ werde.

Benedikt hatte zunächst angegeben, bei der besagten Sitzung nicht dabei gewesen zu sein, was sich später als falsch herausstellte. Er habe dabei jedoch „nicht gelogen oder bewusst falsch ausgesagt“, heißt es in der Stellungnahme. Grund der falschen Angabe sei ein „Übertragungsfehler“ durch Mitarbeiter gewesen, die zuvor die Akten eingesehen hätten.