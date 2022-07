„Gepard“ in der Ukraine : Die Furcht Berlins vor Putins Gas-Rache

Waffenlieferungen an eine Kriegspartei? Das galt in Deutschland bis zum 24. Februar als undenkbar. Russlands Überfall auf die Ukraine zertrümmerte auch dieses Tabu. Doch wenn es um schwere Waffen geht, hat die Regierung Scholz immer noch oft Ladehemmung.

Die tritt selbst beim „Ringtausch“ auf, der vorsah, dass Berlin nicht direkt an die Ukrainer, sondern an die Verbündeten im Osten liefert, die ihre alten Kampfwagen aus sowjetischer Produktion schon an Kiew abgegeben haben.

Begründet wurde dieser Verschiebebahnhof mit dem Argument, die Ukrainer seien mit dem alten Material vertraut und könnten es daher schneller einsetzen.Eine plausible Erklärung dafür, warum es noch keine Ersatzlieferungen an die Alliierten gegeben hat, kann Berlin jedoch nicht vorlegen. Das soll jetzt „reflektiert“ werden.

Leichter in die Ukraine als nach Polen

Stellt Polen zu hohe Ansprüche, die nicht erfüllt werden können, weil die „blanke“ Bundeswehr nicht noch weiter geschwächt werden darf? Dann müsste man sich vom Ringtausch verabschieden, auch wenn Deutschland dann sichtbarer werden würde als Panzerlieferant.

Auf den Höfen der Rüstungsindustrie und der Waffenhändler stehen viele ausgemusterte Marder- und Leopard-Panzer, die den Ukrainern in der Materialschlacht gegen Putins Truppen nützen würden. Wer in wenigen Wochen gelernt hat, die moderne Panzerhaubitze 2000 und den schon in die Jahre gekommenen, aber komplexen Gepard zu bedienen, schafft das auch bei älteren Leopard-Versionen. Und augenscheinlich ist es ja leichter, Panzer in die Ukraine zu bringen als nach Polen.

Mehr zum Thema 1/

Doch fürchtet man in Berlin offenbar nach wie vor Putins Gas-Rache, sollten Panzer aus deutschen Beständen in größerer Zahl auf den ukrainischen Schlachtfeldern auftauchen. Wenn Deutschland und andere Staaten jedoch schwere Waffen lieferten, könnte die Ukraine sich viel besser dagegen wehren, zu einer russischen Kolonie gemacht zu werden. Lawrow hat die Unterjochungsabsicht gerade noch einmal bestätigt.