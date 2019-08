Aktualisiert am

Pannen in Niedersachsen : Schon wieder sind geheime Informationen verschwunden

Den Behörden in Niedersachsen wurde bereits mehrfach ein zu laxer Umgang mit vertraulichen Akten vorgeworfen. Nun ist abermals ein geheimes Dokument verschwunden – ein Mitarbeiter musste deswegen schon das Landeskriminalamt verlassen.

In Niedersachsen laufen derzeit aufwändige Fahndungsmaßnahmen. Gesucht wird allerdings kein Krimineller, sondern eine vertrauliche Akte, mit der das Landeskriminalamt schlampig umging. Auch vom Verfassungsschutz wurden weitere Pannen bekannt. Es sind die jüngsten Beispiele einer Reihe von Fällen aus den niedersächsischen Sicherheitsbehörden, die in den vergangenen Monaten publik wurden.

Im Herbst musste die Präsidentin des niedersächsischen Verfassungsschutzes zurücktreten, weil ihre Behörde versehentlich einen ihrer V-Leute enttarnt hatte. Die vertraulichen Informationen über den Mann hatten die Behörde aufgrund organisatorischer Mängel ungeschwärzt verlassen. Mitte Mai fischte dann ein Angler eine Aktentasche aus einem Teich südlich von Hannover, die ebenfalls Informationen über V-Leute enthielt. Ein Beamter des LKA hatte die Aktentasche unbeaufsichtigt in seinem Privatfahrzeug gelassen, aus dem sie dann entwendet wurde.

Im jetzt publik gewordenen Fall geht es um ein Schriftstück, das als vertrauliche Verschlusssache eingestuft ist. „VS-vertraulich“ ist nach „streng geheim“ und „geheim“ die dritte von vier Geheimhaltungsstufen. Konkret handelt es sich um einen wöchentlichen Newsletter, den das Bundesamt für Verfassungsschutz versendet. Ein Beamter des niedersächsischen LKA hatte sich das Dokument gegen Unterschrift aushändigen lassen – die bisher letzte Spur von dem Papier. Das Ministerium spricht von einem „ohne Zweifel ärgerlichen Vorgang“ und teilte mit, dass inzwischen drei Disziplinarverfahren eingeleitet wurden. Der Beamte, der das Dokument ausgehändigt hat, sich aber später nicht um dessen Verbleib kümmerte, muss das LKA sogar verlassen.

Diebstähle beim Verfassungsschutz

Auch beim niedersächsischen Verfassungsschutz wurden weitere Sicherheitspannen bekannt. Wie der Norddeutsche Rundfunk am Freitagabend berichtete, wurden in zwei Fällen aus Privatautos von Verfassungsschutz-Mitarbeitern Diensthandys gestohlen. Zeitweilig verschwand auch eine vertrauliche Akte. Der Verfassungsschutz werde den zuständigen Ausschuss am Donnerstag unterrichten, sagte ein Sprecher der Behörde.

Seinen Angaben zufolge wurde im Mai 2017 einem Mitarbeiter aus seinem Auto eine Aktentasche gestohlen. Darin befanden sich unter anderem drei dienstliche Mobilfunkgeräte, dienstliche Schlüssel sowie eine als vertraulich eingestufte Verschlusssache aus dem Jahr 2009. Diese habe keine personenbezogenen Daten enthalten und befinde sich inzwischen wieder im Besitz des Verfassungsschutzes. Der Beamte habe den entstandenen Schaden ersetzt. Gegen ihn sei im Juni 2017 unter anderem ein Disziplinarverfahren eingeleitet worden, das im August 2017 mit einem Verweis abgeschlossen wurde.

Der zweite Fall ereignete sich im März 2019. Am Wohnsitz eines Verfassungsschutzmitarbeiters wurde dessen Privatauto gestohlen, das er auch dienstlich nutzte. Darin befanden sich neben Privatsachen auch ein dienstlich genutztes Mobiltelefon und ein Bund mit dienstlichen Schlüsseln. In dem Handy war allerdings keine Sim-Karte. Unmittelbar nach der Tat erstattete der Beamte Strafanzeige. Bis heute wurden der Wagen des Beamten und die entwendeten Gegenstände nicht wiedergefunden. Vorermittlungen für ein Disziplinarverfahren seien eingeleitet worden, auch Schadenersatz werde geprüft.

Für Innenminister Pistorius kommen die Pannen zur Unzeit

Die Opposition zeigt sich nicht nur irritiert über die „eklatante Pannenserie“ im Ressort von Innenminister Boris Pistorius (SPD). Noch stärker verärgert den FDP-Fraktionsvorsitzenden Stefan Birkner, dass der Newsletter bereits vor einem Jahr verloren ging. Aufmerksam wurde das Ministerium darauf aber erst, weil die FDP-Fraktion den Fall Angler/Aktentasche vor zwei Wochen zum Anlass nahm, Pistorius förmlich nach weiteren verschwundenen Akten zu fragen. Für den sonst so angriffslustigen SPD-Politiker kommen die Vorwürfe zur Unzeit, hat er sich doch als möglicher Anwärter auf den Bundesvorsitz der SPD ins Gespräch gebracht und sortieren sich innerhalb der niedersächsischen SPD die Machtverhältnisse möglicherweise gerade neu. Denn am Freitag wurde bekannt, dass Umweltminister Olaf Lies vor einem Wechsel zum Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) steht. Der SPD-Politiker hat die Möglichkeit, bei dem einflussreichsten Lobbyverband der Energiewirtschaft den hochdotierten Posten als Hauptgeschäftsführer wahrzunehmen.

Aus Sicht des Verbandes spricht für den Wechsel, dass der 52 Jahre alte Umwelt- und frühere Wirtschaftsminister als fachlich versiert gilt und in der Branche gut vernetzt ist. Lies galt neben Innenminister Pistorius bisher aber auch als potentieller Nachfolger von Ministerpräsident Stephan Weil. Weil wird derzeit als möglicher Bundesvorsitzender der SPD gehandelt, zögert aber seit Wochen mit einer klaren Aussage dazu. Unklar ist, ob der mögliche Wechsel von Lies zum BDEW damit zu tun hat, dass Weil zuletzt wieder Abstand von einer Kandidatur zu nehmen schien. Sollte Weil nicht Chef der Bundes-SPD werden, müsste er auch nicht auf den niedersächsischen SPD-Landesvorsitz verzichten. Weil hatte dieses Amt 2012 von Lies übernommen, nachdem er ihn in einem parteiinternen Entscheid über die Spitzenkandidatur ausgestochen hatte.

Ob Lies tatsächlich zum BDEW wechselt, blieb am Freitagnachmittag zunächst offen. Ministerpräsident Weil bat Lies, „sich bis Montag zu entscheiden“. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Anja Piel sagte, ein Wechsel des Umweltministers zum BDEW wäre „höchst problematisch“, da jegliche Karenzzeit fehle.