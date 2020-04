Pandemie-Szenario : Der Bericht, den keiner las

F.A.Z.-Newsletter Coronavirus Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Pandemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

Die Autoren nennen das den „reasonable worst case“. Sie gehen vom schlimmsten Verlauf aus. Die Wahrscheinlichkeit dafür geben sie mit „einmal in einem Zeitraum von 100 bis 1000 Jahren“ an. Jetzt ist das Jahrhundert-Virus da, natürlich nicht genau so, wie von den Fachleuten damals vorhergesagt, aber doch so ähnlich. Genau wie in ihrem Papier lässt es sich nicht aufhalten, wohl aber verlangsamen und begrenzen.

Dazu haben die Autoren Dinge empfohlen, die uns bekannt vorkommen: „Schulschließungen und Absagen von Großveranstaltungen“, dazu Quarantäne, Isolierstationen, Masken, Brillen und Handschuhe.

Wurden die Warnungen ignoriert?

Man hat das alles also längst gewusst. Weshalb aber wurde dann für den Fall der Fälle kein Vorrat an Schutzkleidung und Masken angelegt? Warum wurden nicht mehr Beatmungsgeräte angeschafft und die Labore auf großflächige Tests vorbereitet? Wurden die Warnungen ignoriert?

Es ist nicht so, dass der Bericht versteckt wurde. Er ging damals an alle Abgeordneten des Bundestages, an die Landesregierungen und die Ministerien. Journalisten konnten ihn auf der Internetseite des Bundesamts für Bevölkerungsschutz herunterladen.