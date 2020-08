Schulauftakt in NRW : „Die Schüler lechzen danach, wieder zu uns zu kommen“

2,5 Millionen Schüler sind trotz Corona-Pandemie wieder in den Regelunterricht gestartet. Ein Grund zur Sorge? Nicht bei uns, sagt ein Schulleiter in Meinerzhagen.

Sven Dombrowski ist wunschlos glücklich. So eine Aussage erwartet man von einem Schulleiter in Pandemiezeiten nicht unbedingt. Zumal, wenn seine Einrichtung vor ein paar Stunden wieder in den Regelbetrieb zurückgekehrt ist. Und doch: Wer mit dem 51 Jahre alten Schulleiter spricht, gewinnt schnell den Eindruck, dass am evangelischen Gymnasium Meinerzhagen, im Windschatten der Autobahn 45 zwischen Dortmund und Siegen, tatsächlich ziemlich viel so läuft, wie es sich die Landesregierung in Düsseldorf wünschen würde.

Rund 850 der 2,5 Millionen Schüler im Bundesland sind an diesem Tag in die Klassenräume auf dem Bamberg zurückgekehrt, nach sechseinhalb Wochen langen Sommerferien. Rasch hatte die Schule schon im Mai nach der Lockerung des Lockdowns begonnen, wieder möglichst viel Präsenzunterricht abzuhalten. Damals noch mit gehörigem Abstand und unter Mitnutzung von Mensa und Aula.

Seit Mittwochmorgen nun sitzen die Schülerinnen und Schüler in ihren Klassenräumen wieder eng an eng wie zu Zeiten, bevor das Coronavirus sich ausbreitete. Mit einem Unterschied: Als einziges Bundesland hat NRW die Maskenpflicht im Unterricht eingeführt. Eine Entscheidung, die Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) als alternativlos bezeichnet. Sie gilt zunächst bis Ende August.

Dombrowski heißt die Pflicht gut, nicht zuletzt vor dem Hintergrund der gerade wieder steigenden Infektionszahlen. Auch die Schülerinnen und Schüler seines Gymnasiums hielten diese Regel trotz der Hitzewelle „sehr diszipliniert“ ein. Gleichwohl bemühe sich die Schule darum, den Kindern und Jugendlichen die bis zu sechs Schulstunden mit Maske erträglicher zu machen. Jeder habe die Möglichkeit, ohne Rücksprache während des Unterrichts den Raum zu verlassen, um ein paar Minuten frische Luft zu schnappen.

Freilich pflichtet nicht jeder in NRW den Plänen der Ministerin so bei wie Dombrowski. Der Elternverein NRW fordert, die Maskenpflicht im Unterricht nur durchzusetzen, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden könne. Gerade für jüngere Kinder sei das lange Tragen unverhältnismäßig.

Die Landesschülervertretung NRW steht auf der Seite der Schulministerin. Sie begrüßt die Maskenpflicht auf dem gesamten Schulgelände. Gerade aufgrund der geringen Abstände und der Durchmischung in den Kursen sei diese Regelung für einen nachhaltigen Unterricht unabdingbar. „Es gibt Schüler, die sich sehr diszipliniert an die Regeln halten“, sagt Vorstandsmitglied Timon Nikolaou über die Erfahrungen der Schüler am ersten Schultag. „Nach der langen Zeit der Isolation ist es jedoch auch so, dass sich viele Schüler in die Arme fallen und die Abstandsregeln nicht eingehalten werden.“ Obwohl die Maskenpflicht nicht für Lehrer gelte, zeigten diese sich an vielen Schulen solidarisch mit ihren Schülern und trügen ebenfalls Masken.

Ob der Präsenzunterricht langfristig funktioniert, hängt der Landesschülervertretung NRW zufolge stark von den praktischen Gegebenheiten vor Ort ab. Vorstandsmitglied Nikolaou lobt die Bemühungen der Schulen, funktionierende Konzepte zu entwickeln. Allerdings könne auch das beste Konzept nichts am maroden Schulsystem ändern. „Es gibt Schulen, die fallen halb auseinander und haben zwei funktionierende Toiletten für Hunderte Schüler. Da bringt das beste Hygienekonzept nichts“, kritisiert er.